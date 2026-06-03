Las estrellas más importantes del mundo disputarán el Mundial 2026, o al menos la mayoría de ellas porque algunos cracks no estarán presentes debido a que sus selecciones no clasificaron. En cierto modo, los equipos también tienen su protagonismo en el torneo.
Los futbolistas de la Copa del Mundo están desperdigados en distintas partes del mundo. En relación a los equipos que más futbolistas aportan al Mundial, el Manchester City es el líder con 19 jugadores, mientras que Bayern Múnich es el segundo con 18 nombres.
Los convocados de Manchester City a la Copa del Mundo se reparten entre 12 nacionalidades diferentes, siendo Inglaterra el país que más jugadores tiene del cuadro de la Premier League con 4 (Marc Guéhi, John Stones, Nico O’Reilly y James Trafford).
Erling Haaland y Rayan Cherki, dos representantes de Manchester City (Getty Images)
En el Bayern Múnich los convocados están en 10 selecciones distintas. Lógicamente Alemania es el país que más representantes tiene del conjunto bávaro con 7 futbolistas (Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Jonathan Tah, Manuel Neuer, Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka).
En el tercer puesto de nombres convocados en la Copa del Mundo están igualados París Saint-Germain y Arsenal con 16 futbolistas. El conjunto galo aporta 5 futbolistas para Francia, mientras que el equipo de Londres tiene 4 jugadores en Inglaterra.
Jugadores que no están
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Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma y Victor Osimhen no estarán en el Mundial porque sus países no clasificaron, mientras que futbolistas como Rodrygo, Éder Militao, Paulo Dybala, Cole Palmer y Xavi Simons se pierden la Copa del Mundo por lesión o por no ser convocados.
Los 10 equipos que más futbolistas aportan en el Mundial 2026
|Equipo
|Cantidad
|Jugadores convocados
|Manchester City
|19
|Cherki, Doku, Nunes, Dias, Marmoush, Stones, Gvardiol, Foden, Kovacic, Akanji, Walker, De Bruyne, Haaland, Rodri, Lewis, Bobb, Ortega, Ederson, Bernardo.
|Bayern Múnich
|18
|Musiala, Neuer, Tah, Kimmich, Goretzka, Karl, Pavlovic, Upamecano, Olise, Kane, Laimer, Stanisic, Díaz, Davies, Kim, Palhinha, Coman, Tel.
|Arsenal
|16
|Havertz, Saka, Saliba, Rice, Ødegaard, Martinelli, Gabriel, Raya, Calafiori, Timber, Zinchenko, Trossard, Merino, Jorginho, Partey, Tomiyasu.
|Paris Saint-Germain
|16
|Zaïre-Emery, Barcola, Dembélé, Hakimi, Vitinha, Neves, Marquinhos, Donnarumma, Mbaye, Mendes, Ruiz, Pacho, Safonov, Asensio, Ramos, Kolo Muani.
|FC Barcelona
|15
|Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, Raphinha, Koundé, Araujo, Lewandowski, Ter Stegen, De Jong, Olmo, Martínez, Christensen, Balde, Fort.
|Al-Hilal
|12
|Mitrovic, Neves, Koulibaly, Bono, Al-Dawsari, Malcom, Cancelo, Milinkovic-Savic, Al-Shahrani, Lodi, Al-Hamdan, Al-Ghanam.
|Crystal Palace
|12
|Eze, Guehi, Wharton, Muñoz, Lerma, Mateta, Henderson, Goodman, Sarr, Doucouré, Richards, Kamada.
|Atlético de Madrid
|12
|De Paul, Álvarez, Molina, Giménez, Gallagher, Oblak, Griezmann, Llorente, Le Normand, Sorloth, Reinildo, Musso.
|Manchester United
|12
|Fernandes, Martínez, Dalot, Mainoo, Cunha, Diallo, Mazraoui, Bayindir, Ugarte, Rashford, Fletcher, Casemiro.
|Borussia Dortmund
|11
|Anton, Nmecha, Schlotterbeck, Beier, Adeyemi, Kobel, Ryerson, Özcan, Svensson, Bensebaini, Guirassy.
En síntesis
- El Manchester City lidera la lista a nivel global al aportar 19 futbolistas distribuidos en 12 selecciones nacionales diferentes.
- El Bayern Múnich se ubica en la segunda posición con 18 convocados, siendo Alemania la selección con mayor representación bávara (7 jugadores).
- El París Saint-Germain y el Arsenal comparten el tercer peldaño del listado, aportando 16 jugadores cada uno a la justa mundialista.