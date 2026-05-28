Julián Álvarez quiere jugar en el Barcelona y forzaría su salida del Atlético de Madrid. El estado de las negociaciones.

Barcelona está cerca de cerrar el fichaje de Anthony Gordon de Newcastle, pero este sería el primero de varios movimientos que se producirían en el mercado del conjunto culé. Uno de los objetivos del equipo es concretar la llegada de un delantero centro.

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La salida de Robert Lewandowski abre un lugar para el fichaje de un 9 y el nombre de Julián Álvarez es el que más convence. Según lo informado por Mario Cortegana y Guillermo Rai de The Athletic, el Barcelona ya prepara hacer una primera oferta al Atlético de Madrid por el argentino.

La propuesta del club catalán sería de aproximadamente 100 millones de euros. No obstante, de acuerdo a lo reportado por los periodistas mencionados, el Atlético de Madrid rechazaría esa oferta porque quiere recibir más dinero por el futbolista.

El Barcelona ya habría iniciado las conversaciones con la representación de Julián Álvarez y no habría problemas para llegar a un acuerdo en ese sentido, principalmente porque el argentino tendría interés en jugar por el conjunto culé a partir de la próxima temporada.

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Julián Álvarez se prepara para jugar su segundo Mundial con Argentina (Getty Images)

Al equipo culé le gustaría cerrar la contratación antes del Mundial como lo hizo con Anthony Gordon ya que la valoración del argentino podría aumentar una vez finalizado el torneo. Los 100 millones de euros no alcanzarían y el Barcelona deberá ofertar más para que el Atlético de Madrid acepte.

El paso de Julián Álvarez por Atlético de Madrid

Julián Álvarez fichó por el colchonero en agosto de 2024 después de dos temporadas en el Manchester City. El argentino viene de convertir 20 goles con el Atlético de Madrid y anotó 49 en total en 106 encuentros disputados con el conjunto español.

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En síntesis