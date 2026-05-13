El futbolista mexicano sorprendió a la afición colchonera que eligió de más su desempeño en el Atlético de Madrid.

Este martes el conjunto de Atlético de Madrid salió a disputar el partido de la Jornada 36 ante el Osasuna, donde el mexicano Obed Vargas apareció como titular del equipo. Las oportunidades que se le dieron al exjugador del Seattle Sounders para los torneos importantes como la Final de la Copa del Rey y la Champions League fueron nulos.

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Sin embargo, para este partido donde el equipo colchonero se llevó la victoria, fue uno de los elementos más destacados en el terreno de juego. Siempre ha mencionado su amor al Atleti, por lo que se ha notado que cada que le dan minutos muestra el ímpetu necesario para comenzar a ganarse un lugar en el cuadro titular.

Elogios de la afición del Atleti

Le bastó este encuentro después de no haber conseguido nada en el torneo para que los aficionados comenzaran a ver las aptitudes que tiene el joven mexicano. Y es que de acuerdo con lo que mostró en el partido, la mayoría comenzó en redes sociales a pedir más espacio para Obed en el cuadro de Diego Simeone para lo que se venga.

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Hay que recordar que el hecho de que tenga en puerta un Mundial, después de ya haber disputado el de la categoría Sub 20 le permite tener mayor proyección y sobre todo, en caso de asegurar un lugar como titular en la Selección Mexicana, le ayudaría a que el “Cholo” tome partido por él y se mantenga como un futbolista titular.

El día de ayer Javier Aguirre ya dio a conocer la prelista de los 55 jugadores que podrían asistir a la Copa del Mundo, donde claramente está Vargas, a quien le ayuda mucho ganar minutos en estos últimos partidos de la temporada en España y si lo hace de la manera en la que lo logró contra el Osasuna podría abrirse camino.

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En síntesis