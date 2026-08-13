¡Se pintó el pelo! Cristiano Ronaldo reapareció en Al-Nassr con un llamativo cambio de look

El delantero portugués dio que hablar en su reincorporación a los entrenamientos con su equipo luego de sus vacaciones.

Cristiano Ronaldo suele ser noticia por sus goles o actuaciones dentro del campo de juego. Sin embargo, este jueves el experimentado atacante portugués dio que hablar por su llamativo cambio de look en su reincorporación a los entrenamientos del Al-Nassr.

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CR7 estuvo de vacaciones junto a su familia luego de la Copa del Mundo y hasta se casó con Georgina Rodríguez. No obstante, ahora está listo para afrontar una nueva temporada en busca de los 1.000 goles oficiales y en su retorno a las prácticas apareció con el pelo pintado.

Look who just arrived at Nassr 🤩💛 pic.twitter.com/ToSL2uOmB3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 13, 2026

La primera foto del nuevo peinado de Cristiano fue publicada por Al-Nassr en sus cuentas oficiales en redes sociales, acompañada de la frase: “Mira quién acaba de llegar a Nassr”.

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Cabe recordar que Ronaldo registra un total de 976 goles oficiales en su carrera y todo apunta a que esta temporada alcanzará la cifra de los 1.000 tantos, algo que nadie nunca logró antes. Su perseguidor más cercano es Lionel Messi, con 921 festejos.

¿Cuándo debuta Al-Nassr en la temporada 2026-27?

Al-Nassr disputará su primer partido de la temporada este sábado 15 de agosto desde las 12:00 hs (CDMX) frente a Al-Fateh SC por la primera jornada de la Saudi Pro League 2026-27. El conjunto de Riad es el vigente campeón de la liga de Arabia Saudita y buscará empezar la defensa del título con el pie derecho.

En síntesis

Cristiano Ronaldo reapareció con nuevo peinado en los entrenamientos de Al-Nassr.

reapareció con nuevo peinado en los entrenamientos de Al-Nassr. 976 goles oficiales registra Cristiano Ronaldo en su carrera, superando a Lionel Messi.

registra Cristiano Ronaldo en su carrera, superando a Lionel Messi. Sábado 15 de agosto Al-Nassr debuta ante Al-Fateh en la liga saudí.