Jesús de Miguel tenía 30 años y su fallecimiento generó una profunda conmoción en el futbol español. El futbolista sufrió un fuerte golpe durante un partido del Tenerife y su muerte provocó numerosas muestras de dolor.

El fútbol mundial está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista de 30 años que defendía la camiseta del CD Tenerife. El delantero sufrió un durísimo choque con el arquero de Andorra, Owono, durante el encuentro y el impacto le provocó un paro cardíaco.

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Lo que parecía ser un final apasionante terminó en una situación dramática. En el tiempo añadido, cuando se jugaba el minuto 98, Jesús de Miguel protagonizó un fuerte choque con Owono, arquero de Andorra, y quedó tendido sobre el césped sin poder levantarse. La gravedad del impacto generó una inmediata preocupación entre los futbolistas y el cuerpo arbitral, por lo que el encuentro fue detenido para que recibiera asistencia médica.

Horas después, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, se confirmó su fallecimiento tras permanecer internado en terapia intensiva. La noticia provocó una enorme conmoción en España y especialmente en el CD Tenerife, que despidió al delantero a través de un sentido comunicado en sus redes sociales.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, escribió el club en sus redes sociales.

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Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Y luego le dejaron un mensaje a la familia del futbolista: “Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas y solicita máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos”.

¿Quién era Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996 y se desempeñaba como delantero. Se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores del Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés, club en el que comenzó su recorrido en el fútbol senior. Posteriormente pasó por equipos como Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, donde consiguió destacarse por su capacidad goleadora.

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En enero de 2023 llegó al CD Castellón, institución en la que dejó una huella importante al convertir 25 goles en 88 partidos y ser parte del ascenso a Segunda División. En julio de 2025 se incorporó al CD Tenerife, con el que también consiguió subir de categoría. Su carrera tuvo un nuevo capítulo en el fútbol profesional español, pero su vida se apagó trágicamente a los 30 años.

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