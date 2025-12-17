¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

Desde las 11:00 hs de la CDMX se jugará una enorme final entre los dos mejores equipos que tuvo el 2025. Hablamos de PSG y Flamengo, que jugarán la final de la Copa Intercontinental 2025. El campeón de América y del Brasileirao se medirá ante el campeón de Europa y de Francia en un partido que tiene muchas figuras y que promete muchísimas emociones de principio a fin.
El equipo que gane el encuentro se quedará con el título que volvió a llamarse Intercontinental desde el año pasado y que ganó el Real Madrid en su momento cuando venció al Pachuca.
Los parisinos no contarán con una de sus grandes figuras, Ousmane Dembélé, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes y que seguramente ingrese en la segunda mitad en caso de que el entrenador crea necesario utilizarlo para ir por el título.
Flamengo llega a la final con un equipo consolidado y acostumbrado a disputar partidos de alta presión, mientras que PSG buscará cerrar el año con un título internacional y demostrar que puede imponerse en cualquier escenario.
Titulares del PSG para la final
- Matvey Safonov
- Warren Zaïre-Emery
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- João Neves
- Lee Kang-in
- Désiré Doué
- Khvicha Kvaratskhelia
