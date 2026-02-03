¿Por qué no juega Santiago Giménez en Bologna vs. AC Milan por la Serie A de Italia 2025-26?

AC Milan tendrá una prueba difícil ante Bologna este martes desde las 13:45 hs de la CDMX, en un partido correspondiente a la jornada 23 de la Serie A. El conjunto rossonero sabe que no tiene margen de error si quiere seguir peleando en lo más alto del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Con la victoria del Inter de Milán sobre Cremonese, el Milan quedó a 8 puntos del primer lugar de la tabla de posiciones. Por ese motivo, necesita ganar para recortar la diferencia a cinco unidades y mantener viva la ilusión de pelear por el título hasta el final de la temporada.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri buscará sumar de a tres en una cancha complicada, pero nuevamente tendrá una baja importante en el frente de ataque. Una ausencia que vuelve a generar preocupación entre los aficionados y que condiciona el armado del once inicial.

Los rossoneros no podrán contar otra vez con Santiago Giménez, delantero mexicano que continúa lesionado y del que todavía no se sabe con exactitud cuándo volverá a las canchas. Su ausencia se extiende y el cuerpo técnico prefiere no apresurar los tiempos.

Publicidad

Publicidad

¿Qué lesión tiene Santiago Giménez?

El ex Cruz Azul arrastraba una molestia en uno de sus tobillos que no le permitía estar al 100% desde lo físico. Esta situación provocó que su nivel bajara en los últimos partidos que disputó con el equipo italiano, algo que encendió las alarmas.

Por ese motivo, se tomó la decisión de que se opere para poder recuperarse de la mejor manera. Actualmente, Santiago Giménez se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, con la idea de volver lo antes posible y llegar con ritmo y buenas sensaciones al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

ver también Massimiliano Allegri, DT del Milan, habló de Santiago Giménez y deslizó cuándo estará disponible

En síntesis

Massimiliano Allegri dirige al AC Milan que enfrenta al Bologna este martes a las 13:45 hs.

dirige al AC Milan que enfrenta al este martes a las 13:45 hs. El AC Milan se encuentra actualmente a 8 puntos de distancia del líder Inter de Milán .

se encuentra actualmente a de distancia del líder . Santiago Giménez fue operado de un tobillo y se encuentra en proceso de rehabilitación física.

Publicidad