De acuerdo con los más recientes rumores, la salida de Rodrigo Aguirre hacia Tigres se habría detenido. Para muchos, esto se debía a que tenían preparado un truque con el conjunto regio para que el Club América se llevara a Nicolás Ibáñez, pero en realidad más bien esperaban su salida para poder registrarlo, ante ello, las Águilas ahora buscarían otro refuerzo en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que uno de los principales problemas que ha tenido la escuadra de Guido Pizarro para posicionar a Nico es el tema de su salario. De esta manera, en América no tendrían la intención de absorberlo y es por ello que no es la opción que buscan. Ante la llegada del “Búfalo” esto sería un tema aparte para poder dejarlo ir.

El jugador por el que va América

Sin embargo, se ha filtrado la información por diversas fuentes cercanas al club que ante la posibilidad de que se vaya Aguirre, América estaría reactivando de nueva cuenta el interés por Emiliano Gómez de Puebla, el cual había sido uno de los primeros elementos que querían integrar en el mercado de fichajes, pero no se había podido.

El tiempo se acaba para la directiva azulcrema y en caso de que no esté terminado hasta el momento el fichaje de Aguirre, retarda todo para poder cerrar con La Franja. Ahora ya no tienen problemas de sobrecupo de extranjeros con las salidas que se dieron, de esta forma el siguiente paso sería darle salida para negociar inmediatamente.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál sería el problema?

El problema al que todavía puede enfrentarse América, es que hay equipos como Santos de Brasil y Fluminense que están preguntando por el propio Emiliano y en caso de que Tigres se tarde con la llegada del “Búfalo” los conjuntos extranjeros podrían aprovechar para ganarle a las Águilas ese fichaje y dejarlo con últimas opciones de urgencia.

ver también ¿Se viene la despedida? Jugador del Club América anuncia de forma peculiar su salida del equipo

En síntesis