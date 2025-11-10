Es tendencia:
Qué es la ‘cláusula Beckham’, la vía que puede usar Messi para volver a jugar en Barcelona

Lionel expresó su deseo de regresar al Barça no solo para su despedida y comenzaron las especulaciones sobre una posible vuelta. Conoce cuándo y cómo podría hacerlo.

Por Leandro Barraza

Lionel Messi podría volver a jugar en Barcelona
© GETTY IMAGESLionel Messi podría volver a jugar en Barcelona

Lionel Messi sorprendió a propios y extraños con una inesperada visita al Camp Nou. La figura de Inter Miami debía viajar a Alicante para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de cara al amistoso con Angola, pero antes realizó una parada en Barcelona y se hizo presente en el estadio del club de sus amores.

La Pulga se tomó varias fotos en las instalaciones del Camp Nou y las publicó en su cuenta de Instagram, acompañadas de un extenso texto. Sin embargo, hubo una frase de Messi que llamó particularmente la atención: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Estas palabras del rosarino revivieron la posibilidad de ver nuevamente al máximo ganador del Balón de Oro vestido de azulgrana como jugador profesional del FC Barcelona. ¿Lo cuiroso? Hay una posibilidad real de que esto suceda, sin necesidad de romper su contrato con Inter Miami: a través de la ‘cláusula Beckham’.

¿Qué es la ‘cláusula Beckham’?

El calendario de la MLS es distinto al de las ligas de Europa. En este contexto, se creó la ‘cláusula Beckham’, una vía para que los jugadores puedan marcharse cedidos temporalmente a clubes del Viejo Continente durante el receso entre temporadas de la liga estadounidense. Lleva ese nombre por las dos etapas de David Beckham cedido en AC Milan en 2009 y 2010.

Thierry Henry en su vuelta al Arsenal (GETTY IMAGES)

Thierry Henry en su vuelta al Arsenal (GETTY IMAGES)

Entre las estrellas que hicieron lo mismo también destacan Thierry Henry y Robbie Keane. Ahora bien, es importante mencionar que estos préstamos duran apenas un par de meses, ya que está estipulado que los jugadores deben regresar a sus franquicias una vez que comienza la nueva temporada regular. Los futbolistas suelen hacerlo con el objetivo de mantenerse con ritmo competitivo antes de un torneo importante de seleccciones, como bien puede ser el Mundial 2026.

¿Cuándo podría regresar Lionel Messi al Barcelona?

Tomando en cuenta que la temporada 2025 de la MLS finaliza en diciembre, que el mercado de fichajes de Europa abre el 1 de enero de 2026 y que la próxima campaña de la liga de Estados Unidos comienza a fines de febrero del año siguiente; podemos deducir que el retorno de Lionel Messi al Barcelona como cedido podría darse en enero de 2026 con una estadía aproximada de dos meses.

Lionel Messi con la playera de Barcelona (GETTY IMAGES)

Lionel Messi con la playera de Barcelona (GETTY IMAGES)

Ahora bien, en medio de todos estos rumores, el periodista Florent Torchut publicó un video este lunes en el que asegura: “Nada de esto, el es jugador de Inter Miami, va a seguir jugando en este club. No tiene ninguna intención de volver al Barça”. Además, hizo hincapié en la renovación de Messi con las Garzas, pero lo cierto es que la ‘cláusula Beckham’ no afectaría su actual contrato.

En síntesis

  • Lionel Messi visitó el Camp Nou antes de unirse a la Selección Argentina para el amistoso contra Angola.
  • El posible regreso de Lionel Messi al Barcelona sería en enero de 2026 a través de la ‘cláusula Beckham’.
  • La ‘cláusula Beckham’ permite cesiones temporales de jugadores de la MLS a Europa durante el receso entre temporadas.
