Mensaje para Beckham: La reacción de Messi ante un error De Paul en Inter Miami con más de 6 mil vistas

Fue uno de esos partidos donde pocas cosas les salieron bien. Inter Miami perdió contra Chicago Fire por 3-5 en un partido donde Lionel Messi no se contuvo y reaccionó ante un error de Rodrigo De Paul con un contundente mensaje a David Beckham, uno de los dueños del equipo, que llegó a más de 6 mil vistas.

A pesar de tener 31 años, De Paul decidió dejar el fútbol de Europa y llegó en condición de préstamo a Inter Miami desde el 25 de julio de 2025. Esta negociación incluyó una opción de compra obligatoria por €15 millones de euros más €3 millones en variables.

Rodrigo De Paul llegó a nueve partidos en la MLS, y a pesar de que ya registra cuatro asistencias, no tuvo un buen partido contra Chicago Fire al punto que en la transmisión oficial del partido lo señalaron de no ir a disputar un balón con la intensidad que debía. La acción terminó en gol del rival.

Messi reaccionó ante un error De Paul y el video llegó a más de 6 mil vistas

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Luego de que no ganara un duelo en territorio de Chicago Fire y cometiera el error de dejarle la posesión al rival, De Paul quedó expuesto porque aquella acción terminó en el gol de Jonathan Dean. Fue la segunda anotación de Chicago Fire. Las cámaras de la transmisión fueron directo a Lionel Messi, quien no pudo ocultar la cara de frustración para enviar un contundente mensaje a David Beckham sobre la inconformidad que tiene por el nivel del equipo. ¡Video!

La calificación que le dieron a De Paul en la derrota de Inter Miami vs. Chicago Fire

Mientras que Leo Messi recibió 7.1 de calificación, según el portal ‘SofaScore‘, a Rodrigo De Paul le dieron 6.7 puntos por, entre otros motivos deportivos, 80 de 90 pases precisos, dos tiros desviados, 13 posesiones perdidas y una intercepción en la derrota de Inter Miami vs Chicago Fire.

