Pedro Caixinha le ganó a Santos la demanda en el TAS

El cuadro de Santos FC, tendrá que pagar una millonada que en su momento se negó a cubrir ante la rescisión de contrato de Pedro Caixinha y su cuerpo técnico. Y es que el conjunto brasileño había apelado en el TAS con la idea de poder concluir esa relación laboral sin cubrir un monto económico, pero ha perdido la demanda.

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Caixinha ganó en el TAS

Según con la información del periodista Marcelo Bee Sellares, tendrán que pagar un total de 2.8 millones de dólares al estratega portugués. La misma fuente revela que la manera en la que se le tiene que liquidar es al contado y que en caso de que no cumplan con este requerimiento tendrán que ser sancionados sin poder realizar transferencias.

La FIFA ya había notificado hace casi un año que tenía que pagar una suma que iba de aproximadamente de unos 13 millones de reales (2 millones de euros) debido a que en el mes de abril había terminado su contrato de manera unilateral, pero habrían pensado en que saldrían victoriosos si lo exponían en el TAS, algo que no funcionó.

¿Por qué salió Caixinha del Santos FC?

La situación con Caixinha se debió a que los malos resultados del equipo bajo su gestión no gustaron y decidieron decirle adiós. Él llegó en diciembre de 2024 al cuadro brasileño, pero apenas unos meses, es decir, en abril del 2025 decidieron dejarlo ir cuando apenas había disputado un total de 16 partidos al frente de esta plantilla.

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El problema fue que de esos duelos sólo tuvo 6 victorias, dejando en sí 7 derrotas y 3 empates en su trayectoria. Fue de ahí que decidió volver a la Liga MX para formar parte del FC Juárez, donde tampoco lo acompañaron los resultados y de nueva cuenta sin haber cumplido su contrato terminó saliendo de la institución de los Bravos.

En síntesis