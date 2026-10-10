Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

La Real Sociedad y el Deportivo La Coruña llegan prácticamente empatados en la tabla, y el domingo 11 de octubre se van a sacar chispas en el Reale Arena para ver quién saca ventaja en la pelea de la mitad de la tabla.
Son dos equipos con los mismos puntos y casi el mismo andar, así que el que gane se mete de lleno en la zona alta de LaLiga. No es una final, pero ninguno quiere quedarse atrás en esta altura del campeonato.
Horario del partido
- México: 08:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
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La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad viene de ganarle 3-2 de visitante al Valencia, un triunfo que le permitió olvidar la goleada que le había propinado el Atlético de Madrid en casa unos días antes. El equipo donostiarra alterna partidos de ida y vuelta con marcador abierto y suma 10 puntos en siete fechas, instalado en la octava posición.
El Deportivo La Coruña no pudo pasar del empate 1-1 ante el Betis en su último partido, después de caer 0-1 con el Sevilla y empatar también contra el Getafe. Los gallegos llegan sin victorias en sus últimas tres presentaciones, aunque igual se mantienen con 10 unidades y un lugar por encima de su rival de este domingo.
El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña
El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó tres de esos cruces por uno del Deportivo y un empate. En el reparto de goles también manda el conjunto vasco, con 12 tantos a favor contra 8 del Deportivo.
El antecedente más reciente data de 2018, cuando la Real Sociedad se impuso 5-0 en su cancha. Antes de eso hubo un poco de todo: una goleada 5-1 a favor del Deportivo y resultados cortos que marcaron la paridad de otras épocas.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/02/2018
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|5-0
|2017/2018
|10/09/2017
|Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad
|2-4
|2017/2018
|23/04/2017
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2016/2017
|05/12/2016
|Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad
|5-1
|2016/2017
|16/01/2016
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|1-1
|2015/2016
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.
- Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.