Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

La Real Sociedad y el Deportivo La Coruña llegan prácticamente empatados en la tabla, y el domingo 11 de octubre se van a sacar chispas en el Reale Arena para ver quién saca ventaja en la pelea de la mitad de la tabla.

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Son dos equipos con los mismos puntos y casi el mismo andar, así que el que gane se mete de lleno en la zona alta de LaLiga. No es una final, pero ninguno quiere quedarse atrás en esta altura del campeonato.

Horario del partido

México: 08:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de ganarle 3-2 de visitante al Valencia, un triunfo que le permitió olvidar la goleada que le había propinado el Atlético de Madrid en casa unos días antes. El equipo donostiarra alterna partidos de ida y vuelta con marcador abierto y suma 10 puntos en siete fechas, instalado en la octava posición.

El Deportivo La Coruña no pudo pasar del empate 1-1 ante el Betis en su último partido, después de caer 0-1 con el Sevilla y empatar también contra el Getafe. Los gallegos llegan sin victorias en sus últimas tres presentaciones, aunque igual se mantienen con 10 unidades y un lugar por encima de su rival de este domingo.

El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó tres de esos cruces por uno del Deportivo y un empate. En el reparto de goles también manda el conjunto vasco, con 12 tantos a favor contra 8 del Deportivo.

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El antecedente más reciente data de 2018, cuando la Real Sociedad se impuso 5-0 en su cancha. Antes de eso hubo un poco de todo: una goleada 5-1 a favor del Deportivo y resultados cortos que marcaron la paridad de otras épocas.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/02/2018 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 5-0 2017/2018 10/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 2-4 2017/2018 23/04/2017 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-0 2016/2017 05/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 5-1 2016/2017 16/01/2016 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-1 2015/2016

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis