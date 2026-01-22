Es tendencia:
El doblete de Julián Quiñones ante Al-Ittihad para acercarse a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo en Arabia

El delantero mexicano está pasando por un enorme presente en el futbol de Arabia Saudita y acecha al crack portugués.

Por Ramiro Canessa

Julián Quiñones vuelve a anotar en Arabia Saudita.
© Getty ImagesJulián Quiñones vuelve a anotar en Arabia Saudita.

Julián Quiñones volvió a decir presente en la Saudi Pro League y marcó un doblete clave para dar vuelta el partido ante Al-Ittihad. El delantero apareció en el momento justo para anotar ambos tantos y seguir firme en la pelea por los primeros lugares de la tabla de goleo, acercándose cada vez más a Cristiano Ronaldo.

El conjunto rival se había puesto en ventaja gracias a Karim Benzema, que abrió el marcador para Al-Ittihad. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y Quiñones emparejó el encuentro. Mientras que en la segunda mitad convirtió el segundo tanto.

El delantero colombiano nacionalizado mexicano alcanzó los 15 goles en la Saudi Pro League y acecha a Cristiano Ronaldo. El portugués que justamente convirtió en el día de ayer, es el goleador del certamen con 16 tantos, mientras que Quiñones y Roger Martínez lo siguen de cerca.

Quiñones va por su lugar en el Mundial 2026

No quedan dudas de que Quiñones es el delantero con mejor presente en el exterior y en cada partido que juega le demuestra a Javier Aguirre que quiere formar parte del plantel que disputará el Mundial 2026 dentro de unos meses. Si bien hay buena competencia, el ex América se está ganando su lugar.

La tabla de goleo completa de la Saudi Pro League

En síntesis

  • Julián Quiñones anotó un doblete ante Al-Ittihad.
  • El delantero alcanzó los 15 goles en la Saudi Pro League actual.
  • Cristiano Ronaldo lidera la tabla de goleo del certamen con 16 tantos.
