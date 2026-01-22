La Saudi Pro League está repleta de figuras, sobre todo en el frente de ataque de los equipos, lo que genera que los encuentros sean abiertos y con muchos goles, razón por la que las figuras se lucen en cada partido. En ese sentido, Roger Martínez volvió a aparecer para sumar un tanto más a su registro personal y acechar a Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

Parece difícil igual al portugués, pero con los dos que convirtió Roger en el enfrentamiento del Al-Taawoun ante Al-Hazem para terminar por decretar un empate 2-2, la brecha se acortó. De esta manera, el colombiano cuatro partidos consecutivos anotando y llegó a los 14 en la competencia doméstica, quedando a solo dos de Cristiano Ronaldo.

Además, los datos indican que Martínez alcanzó los 15 goles y dos asistencias en 18 partidos que disputó en la actual temporada. Desde su sorpresiva salida del futbol argentino, el colombiano parece haber encontrado una versión suya que le permite disfrutar con comodidad lo que sucede dentro del campo de juego.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El inmediato perseguidor de Cristiano es Ivan Toney del Al-Ahli, ya que el exjugador de la Premier League registra 14 tantos en 15 apariciones. Los números casi perfectos en relación a la cantidad de encuentros con goles dejan a las claras el salto de calidad que estas estrellas le dan a una liga que busca seguir potenciándose con el paso de cada mercado de fichajes.

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-2026

Publicidad