Los conflictos que tuvo Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita durante los últimos días comenzaron a poner en duda la continuidad del portugués en la liga. Aunque tiene contrato vigente con Al-Nassr, no se sabe si lo cumplirá hasta el final.

El delantero comenzó a ser vinculado con clubes europeos, especialmente con los equipos donde ya jugó, y uno de ellos fue el Manchester United. Su salida del club inglés tras su segundo ciclo no fue de la mejor manera, lo que generó dudas sobre un posible regreso.

Cristiano Ronaldo durante su segunda etapa en el United (Getty Images)

Sin embargo, Mick Brown descartó por completo esa opción: “De ninguna manera. No va a suceder, hay varias razones por las que no va a suceder, ni siquiera lo van a considerar y, sinceramente, no creo que Ronaldo lo haga tampoco”.

En el mismo sentido, agregó: “Cuando se marchó antes, creo que eso dañó un poco la relación, por todo lo que pasó con el entrenador y lo crítico que fue con el club, con razón o sin ella. No veo posible que Ronaldo vuelva al Manchester United”.

Los objetivos de Cristiano Ronaldo para 2026

El primero es ganar su primer título con Al-Nassr y consolidar su etapa en Arabia Saudita. El segundo es continuar su increíble registro de goles y alcanzar la histórica cifra de 1000 como profesional. Por último, sueña con conquistar la Copa del Mundo 2026 con Portugal, un logro que cerraría un capítulo único en su carrera.

El ex Real Madrid alcanzó los 962 tantos el pasado sábado tras anotar un gol ante Al-Fateh en su vuelta al campo de juego después de decidir no jugar por dos encuentros. Le restan 38 y uno de sus grandes objetivos está cada vez más cerca de cumplirse.

En síntesis