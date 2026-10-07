Jorge Jesus responde a Cristiano Ronaldo tras exponerlo por romper su palabra: “Leí el comunicado y…”

La disputa en el entorno de la Selección de Portugal se encuentra distante de una resolución definitiva. Tal como lo había anticipado, Cristiano Ronaldo difundió este martes una extensa carta abierta en sus plataformas digitales, donde detalló los pormenores del proceso que lo motivó a dejar la concentración de la Seleção.

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En el documento, el atacante de 41 años manifestó su disposición para reincorporarse al representativo patrio una vez que la federación determine y ejecute la sanción disciplinaria correspondiente. Previamente, el director técnico Jorge Jesus había dejado la puerta abierta al retorno del astro, esto antes de la publicación del escrito en el que el delantero lo señala por incumplir la palabra empeñada, un valor que el capitán catalogó como “de máxima importancia“.

Abordado por los medios de comunicación en suelo luso, Jorge Jesus ofreció una postura escueta sobre lo expuesto por CR7: “Leí el comunicado y ahora, como todos los días, me dirijo a la sede de la Federación a trabajar, a pensar en la selección portuguesa. No tengo nada más que decir“, declaró el estratega sin desmentir ni profundizar en los sealamientos, evidenciando que la relación distante se mantiene entre ambos.

Cristiano recibe apoyo en Al-Nassr

Antes del silbatazo inicial en el triunfo de Portugal sobre Noruega el pasado domingo, Cristiano ya había desembarcado en Riad para reincorporarse a la disciplina del Al-Nassr en Arabia Saudita. En el campamento del club árabe, el portugués encontró el respaldo de su director técnico, el australiano Ange Postecoglou.

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The return is getting closer 🔋 pic.twitter.com/3kdCJkgeb6 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 6, 2026

El estratega analizó el estado futbolístico de Cristiano, al tiempo que rechazó emitir juicios sobre lo acontecido en la concentración lusa: “Ronaldo está en buena forma y preparado mental y físicamente, que es lo más importante para nosotros. En cuanto a la selección portuguesa y lo que sucedió allí, yo fui seleccionador nacional y no me gustaba que los entrenadores de clubes comentaran lo que ocurría en la selección. Por lo tanto, no voy a hablar del tema“.

Se anticipa que Cristiano Ronaldo vuelva a la actividad competitiva este viernes 9 de octubre con la camiseta del Al-Nassr. El cuadro de Riad chocará ante el Al-Diriyah en el marco de la Jornada 8 de la Saudi Pro League 2026-27, escenario donde el delantero buscará reflejarse en el marcador para mantenerse elegible de cara a las próximas convocatorias internacionales.

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En síntesis