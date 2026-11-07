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Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Athletic, LaLiga
Osasuna vs. Athletic, LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita un triunfo que le corte la racha negativa antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad. El Athletic llega lanzado y con la confianza de quien encadenó dos goleadas seguidas.

Los rojillos buscan frenar la caída en casa frente a un rival que pelea por meterse en zona europea, así que hay bastante en juego para los dos lados aunque las urgencias sean distintas.

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La actualidad de ambos equipos

Osasuna llegó a este sábado con dos derrotas al hilo como visitante, ante Deportivo La Coruña y Sevilla, después de un breve respiro con el triunfo frente al Racing de Santander. Está 15° con 11 puntos en 11 fechas, en una zona incómoda que lo obliga a reaccionar de local si no quiere seguir resbalando en la tabla.

El Athletic Bilbao atraviesa un presente mucho más sólido: viene de ganarle a la Real Sociedad y antes había goleado 4-0 a Getafe, aunque en el medio sufrió una caída ante Levante. Con 15 unidades y un partido menos que varios rivales directos, el equipo vasco es séptimo y tiene margen para seguir escalando si mantiene este nivel.

El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene 55 antecedentes y el Athletic saca ventaja clara: 23 victorias contra 16 de Osasuna, con 16 empates de por medio. En las últimas visitas al Sadar hubo de todo, desde un ajustado 1-1 hasta triunfos cortos para cada lado, lo que confirma que la paridad reciente contrasta con el historial general favorable a los vascos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/04/2026Athletic Bilbao vs. Osasuna1-0Primera División
03/01/2026Osasuna vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
04/09/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna0-1Club Friendlies
30/03/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna0-0Primera División
16/01/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna2-3Copa del Rey
21/12/2024Osasuna vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
03/08/2024Athletic Bilbao vs. Osasuna2-1Club Friendlies
11/05/2024Athletic Bilbao vs. Osasuna2-2Primera División
19/08/2023Osasuna vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
25/05/2023Osasuna vs. Athletic Bilbao2-0Primera División

Horario del partido

  • México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 07:00 hs
  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 09:15 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 14:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.
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