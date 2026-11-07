Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita un triunfo que le corte la racha negativa antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad. El Athletic llega lanzado y con la confianza de quien encadenó dos goleadas seguidas.
Los rojillos buscan frenar la caída en casa frente a un rival que pelea por meterse en zona europea, así que hay bastante en juego para los dos lados aunque las urgencias sean distintas.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llegó a este sábado con dos derrotas al hilo como visitante, ante Deportivo La Coruña y Sevilla, después de un breve respiro con el triunfo frente al Racing de Santander. Está 15° con 11 puntos en 11 fechas, en una zona incómoda que lo obliga a reaccionar de local si no quiere seguir resbalando en la tabla.
El Athletic Bilbao atraviesa un presente mucho más sólido: viene de ganarle a la Real Sociedad y antes había goleado 4-0 a Getafe, aunque en el medio sufrió una caída ante Levante. Con 15 unidades y un partido menos que varios rivales directos, el equipo vasco es séptimo y tiene margen para seguir escalando si mantiene este nivel.
El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene 55 antecedentes y el Athletic saca ventaja clara: 23 victorias contra 16 de Osasuna, con 16 empates de por medio. En las últimas visitas al Sadar hubo de todo, desde un ajustado 1-1 hasta triunfos cortos para cada lado, lo que confirma que la paridad reciente contrasta con el historial general favorable a los vascos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/01/2026
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|04/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-1
|Club Friendlies
|30/03/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|16/01/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-3
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|03/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-1
|Club Friendlies
|11/05/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-2
|Primera División
|19/08/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|25/05/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 07:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 09:15 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 14:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.