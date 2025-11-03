A todos sorprendió la reacción de Vinícius Junior en el Clásico, después de que Xabi Alonso lo sustituyera del partido para el ingreso de Rodrygo. Esto generó que el futbolista brasileño se mostrara con mucha molestia e hiciera ademanes que lo mostraban. Ante eso, el futbolista tuvo que pedir disculpas de manera pública.

Sin embargo, no pasó lo que se esperaba, ya que el futbolista aunque mandó su comunicado en redes sociales no mencionó en ningún momento la disculpa a su director técnico, por lo que empezaron a hacer conjeturas de que las cosas entre ambos no estaban del todo bien y quizá esa habría sido la razón por la cual lo sacó del encuentro.

En su último juego, Vini erró un penal, en donde el rostro de Xabi dejó ver molestia y desde luego que volvió a cuestionarse la posibilidad de que no andan las cosas muy bien. Pese a que el mismo entrenador ha salido a mencionar que no hay un tema entre ambos, sólo es cuestión de cómo analizar la estrategia en cada partido.

Ancelotti habla del berrinche de Vinicius

Pero este lunes se dio a conocer la convocatoria de la Fecha FIFA de noviembre para la Selección Brasileña, donde Carlo Ancelotti llamó al jugador del Real Madrid, en conferencia de prensa se le cuestionó sobre la actitud que había tenido el jugador merengue en el encuentro, sobre todo por el pasado que tiene en el equipo.

De esta manera, el italiano mencionó lo siguiente: “He hablado con Vinicius de la reacción y le he dicho lo que pensaba, que cometió un error (…) No soy su padre, solo quiere ser su entrenador”, ante esto parece ser que el estratega ya le ha puesto un límite respecto a esta situación que se vio en televisión y que seguramente no permitirá en su combinado.

