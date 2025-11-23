¿Por qué no juega Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

En el marco de la Jornada 13 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Real Madrid visita al Elche este domingo 23 de noviembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Martínez Valero. Con realidades diferentes, los dos equipos van por los tres puntos.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Xabi Alonso no contará con una pieza titular clave. El delantero brasileño Vinicius Jr no será titular y esperará su momento en el banquillo. A falta de información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Vinicius Jr en Elche vs. Real Madrid?

Con esta noticia, el atacante brasileño Rodrygo tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en los desafíos venideros del conjunto madridista.

¿Cuál será la alineación de Real Madrid vs. Elche sin Vinicius Jr?

Sin Vinicius Jr, el conjunto blanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiverdes: Courtois; Trent, Huijsen, Asencio, Carreras; Güler, Ceballos, García; Bellingham; Rodrygo y Mbappé.

Publicidad

Publicidad