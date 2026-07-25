Se definió un nuevo choque de MLS vs. Liga MX y te adelantamos todo lo que debes saber del encuentro.

¡Todo confirmado! Luego del Campeón de Campeones, ha quedado listo un nuevo partido internacional: el Campeones Cup 2026. Se viene una nueva edición de la gran final entre estadounidenses y mexicanos, con participantes definidos. Inter Miami y Cruz Azul serán los equipos que chocarán con un título en juego por el que lucharán a todo o nada.

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¿Cómo clasificaron Inter Miami y Cruz Azul al Campeones Cup 2026?

Las ‘Garzas’ obtuvieron su boleto a esta final luego de haberse consagrado ganadores de la MLS Cup 2025, el torneo doméstico de los Estados Unidos. En el caso del clasificado de la MLS, no tuvo que jugar ninguna final previa ya que el ganador de la MLS Cup es automáticamente el mejor equipo de la temporada.

Mientras tanto, ‘La Máquina’ se ganó su lugar después de haberse coronado ganadores del Campeón de Campeones 2026, el cruce entre los últimos dos campeones de Liga MX. Cruz Azul derrotó a Toluca en esa pre-final y gracias a ello se aseguró enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi por otra Copa.

¿Cuándo juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

El partido Inter Miami vs. Cruz Azul tendrá lugar el próximo miércoles 16 de septiembre del 2026, fecha que fue elegida con anticipación por la organización. El encuentro entre mexicanos y estadounidenses quedó programado para iniciar a partir de las 17.30 horas del Centro de México (19.30 hora local de Miami).

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¿Dónde juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

El partido Inter Miami vs. Cruz Azul tendrá como sede al NU Stadium, la nueva casa de las ‘Garzas’. Fue inaugurado apenas hace tres meses, tiene un estilo moderno y reemplaza a su predecesor, el reconocido Chase Stadium. Cuenta con una capacidad para 26.700 espectadores y está ubicado dentro del complejo Miami Freedom Park.

El NU Stadium recibirá el Campeones Cup 2026 [Foto: Getty]

¿Por qué Inter Miami será local ante Cruz Azul en el Campeones Cup 2026?

El equipo de Lionel Messi jugará en su propio estadio ante ‘La Máquina’ ya que el reglamento de la competencia contempla que el equipo de la MLS juega en casa. Fue una decisión conjunta de Liga MX y MLS al organizar el evento. En las ediciones anteriores se dio ya de este modo: LA Galaxy, Columbus y New York City fueron locales.

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¿Quién fue el último ganador del Campeones Cup?

El campeón vigente y vencedor de la pasada edición de esta competición internacional ha sido el Toluca, que ahora será derrocado por Inter Miami o Cruz Azul. Los ‘Diablos Rojos’ le ganaron esa última final de Campeones Cup al LA Galaxy en condición de visitante, y ahora ‘La Máquina’ buscará dejar bien representado a México también.