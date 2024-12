La temporada 2024 del futbol de México está a punto de terminar y se conocerá el campeón del Apertura 2024 de la Liga MX, donde América, Cruz Azul, Rayados y Atlético San Luis siguen en carrera para quedarse con el trofeo. De cara al 2025, las directiva empiezan a tomar definiciones para encarar el año entrante.

Sin embargo, un club recibió la sorpresa que deberá abandonar su estadio para poder competir el año que viene. Si bien no es un equipo de la elite del futbol mexicano, si es un equipo muy importante del país. Se trata de Atlante, que hoy compite en la Liga de Expansión MX.

Así lo explicó Emilio Escalante, presidente del club: “Hasta la fecha no hemos tenido una contestación directa. Eso me dejó muy molesto, creo que no se vale lo que hicieron con el Atlante, el club llegó a darle vida a ese estadio“. Por diferencias con la administración del recinto el club fue obligado a buscar otro lugar para jugar de manera temporal.

Visto y considerando que el Estadio Azteca está en refacciones, la institución blaugrana decidió que el Estadio Agustín Coruco Diaz de Zacatepece sea su nueva casa el año próximo. “¡Un recinto histórico y lleno de pasión! ¡Sigamos haciendo historia!”, publicaron desde las redes sociales del club.

Escalante continuó con su descargo a través de un video publicado por Récord: “Nos vimos obligados a salir, no lo hacemos por gusto o negocio“. “Yo como atlantista busco que dignifiquen al equipo, buscamos una casa en la CDMX porque el Atlante es de la CDMX”, concluyó.

¿Cómo le fue a Atlante en la Liga de Expansión MX del 2024?

El equipo de Ciudad de México tuvo un buen año ya que en el Clausura 2024 de la liga logró llegar a la Final, donde se midió ante Leones Negros. Luego de dos victorias por 2-0 y 2-1 se coronó campeón por tercera vez en la categoría. En el Apertura 2024 llegó hasta Semifinales y fue eliminado por Celaya tras un global de 4-1.