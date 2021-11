Pumas UNAM y el Club América inauguraron los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, el juego y el resultado 0 a 0 enterraron las espectativas de aficionados y medios de comunicación, sobre todo por la postura del equipo visitante.

Tal vez por el cambio de regla del gol de visitante, el conjunto Azulcrema se tiró hacia atrás en el campo de juego y cedió el balón al equipo de Andrés Lillini, que tomó la iniciativa sin ser un abrumador dominador. Y pareció haberse llevado un marcador que fue a buscar, para buscar rematar la llave como local en el Estadio Azteca.

David Faitelson, habitual critico de las Águilas, no perdonó al entrenador Santiago Solari por el planteo mostrado en CU. A través de la señal de Futbol Picante de ESPN y también en su cuenta de Twitter, el periodista destruyó al entrenador argentino, lo acusó de no respetar la historia de la institución de Coapa, y lo tildó de "mentiroso" y "desvergonzado".

"Se trata del América, lo de hoy es impresentable. Con todo respeto, el señor Santiago Solari es un desvergonzado, nos ha venido a engañar, a mentir. La propuesta del América fue tirana, va contra la historia del club, no podemos admitir que un equipo como el América no vaya a proponer, a buscar la portería contraria. (Solari) Dejó en la banca a Sebastián Córdova, a Henry Martín y a Roger Martínez; el América no puede jugar así", disparó David.

A través de sus redes sociales, Faitelson continuó con la catarata de críticas y dividió las opiniones de los usuarios: "Santiago Solari es un desvergonzado… Es increíble que haya dirigido al Real Madrid. Con esta postura, se burla de la historia del América. No se vale…" o "El América pisotea su historia. No puede salir así a una liguilla… ¡Que vergüenza!", fueron algunas de sus palabras.