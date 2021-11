La eliminación en el Grita México A21 de la Liga MX aún duele en La Noria. Y es que, días después de haber mordido el polvo contra Rayados de Monterrey, en Cruz Azul siguen destapándose cuestiones que no ayudan en lo absoluto de cara a la planeación del Clausura 2022. El éxodo de jugadores es inminente.

Futbolistas que terminan contrato, y que también desea dar el salto a Europa en este periodo de transferencias, marcarían una renovación casi absoluta del plantel profesional de La Máquina para el segundo semestre de esta temporada. Y Juan Reynoso, según Mediotiempo, tendría mucho que ver.

"Las cosas no están bien. El vestidor está muy alborotado. Los jugadores no están a gusto con el entrenador y por eso varios no renuevan, y otros se van. No solamente a los seguidores les sorprendió que decidiera mandar a la banca a Jonathan Rodríguez, y a otros elementos importantes, pero no fue por capricho, sino que simplemente mandó el mensaje sobre quién manda", publicó Toque Filtrado.

"A los jugadores no les gusta que Juan Reynoso se meta con temas personales y pasados. Y esto le afectó al peruano, así que se vendrá la ola de bajas en el equipo ya que no quieren seguir", agregó el reconocido medio de comunicación sobre la situación que se está viviendo puestas adentro.