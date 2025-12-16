Tras no cumplir con los objetivos planteados en el Torneo Apertura 2025, la directiva de Necaxa tomó la decisión de poner fin al ciclo de Fernando Gago, más allá de que en los últimos partidos los resultados habían mostrado una leve mejoría. En Aguascalientes entendieron que era momento de iniciar un nuevo proyecto deportivo.
Aprovechando que Martín Varini finalizaba su contrato con FC Juárez luego de su participación en la Liguilla, los Rayos fueron a la carga y lo cerraron como nuevo entrenador de cara al Clausura 2026. El técnico uruguayo será el encargado de liderar una etapa de renovación tanto en lo futbolístico como en la conformación del plantel.
En ese contexto, el mercado de fichajes ya comenzó a moverse con fuerza y Necaxa no quiere quedarse atrás. La directiva analiza distintas alternativas y, en las últimas horas, tomó fuerza la posibilidad de sumar un refuerzo internacional que llegue directamente desde el futbol europeo.
El nombre por el que ofertó Necaxa
Según informó el periodista César Luis Merlo en Súper Deportivo, Necaxa realizó una oferta formal por Daniel Mosquera. El delantero colombiano podría desembarcar en la Liga MX en el próximo torneo, en una operación que busca elevar el nivel ofensivo del equipo.
El atacante colombiano viene de completar su primera experiencia en Italia, donde acumuló cinco goles y tres asistencias en 47 partidos, aunque no se adaptó de la mejor manera al futbol europeo.
La carrera de Daniel Mosquera
- 2018–2020 | Barranquilla FC
- 2020–2021 | Llaneros EF
- 2021–2022 | Universidad Central
- 2022–2024 | América de Cali
- 2024 | Atlético Bucaramanga (préstamo)
- 2024–actualidad | Hellas Verona

