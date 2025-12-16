Tras no cumplir con los objetivos planteados en el Torneo Apertura 2025, la directiva de Necaxa tomó la decisión de poner fin al ciclo de Fernando Gago, más allá de que en los últimos partidos los resultados habían mostrado una leve mejoría. En Aguascalientes entendieron que era momento de iniciar un nuevo proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

Aprovechando que Martín Varini finalizaba su contrato con FC Juárez luego de su participación en la Liguilla, los Rayos fueron a la carga y lo cerraron como nuevo entrenador de cara al Clausura 2026. El técnico uruguayo será el encargado de liderar una etapa de renovación tanto en lo futbolístico como en la conformación del plantel.

Encuesta¿Crees que Varini triunfará en Necaxa? ¿Crees que Varini triunfará en Necaxa? Ya votaron 0 personas

En ese contexto, el mercado de fichajes ya comenzó a moverse con fuerza y Necaxa no quiere quedarse atrás. La directiva analiza distintas alternativas y, en las últimas horas, tomó fuerza la posibilidad de sumar un refuerzo internacional que llegue directamente desde el futbol europeo.

Publicidad

Publicidad

El nombre por el que ofertó Necaxa

Según informó el periodista César Luis Merlo en Súper Deportivo, Necaxa realizó una oferta formal por Daniel Mosquera. El delantero colombiano podría desembarcar en la Liga MX en el próximo torneo, en una operación que busca elevar el nivel ofensivo del equipo.

ver también Antonio Mohamed respondió si tendrá una segunda etapa en América: “No vuelvo más”

El atacante colombiano viene de completar su primera experiencia en Italia, donde acumuló cinco goles y tres asistencias en 47 partidos, aunque no se adaptó de la mejor manera al futbol europeo.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Daniel Mosquera

2018–2020 | Barranquilla FC

2020–2021 | Llaneros EF

2021–2022 | Universidad Central

2022–2024 | América de Cali

2024 | Atlético Bucaramanga (préstamo)

(préstamo) 2024–actualidad | Hellas Verona

En síntesis