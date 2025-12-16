Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. El técnico argentino continúa escribiendo páginas doradas en la Liga MX, ahora al frente del Toluca, donde volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes estrategas del país.

Antonio Mohamed campeón con Toluca (Getty Images)

Este fin de semana, los Diablos Rojos se consagraron campeones del futbol mexicano tras vencer a Tigres en la final y alcanzaron los 12 títulos de liga, igualando a Chivas en el palmarés histórico. El principal responsable de este logro es el propio Mohamed, quien llegó a Toluca para devolverle la grandeza a un club que llevaba años sin levantar un trofeo.

El Turco no solo consiguió resultados inmediatos, sino que también revitalizó la identidad del equipo, consolidando un proyecto que hoy ilusiona a la afición escarlata. Su impacto fue tan profundo que Toluca volvió a instalarse entre los clubes protagonistas del futbol mexicano, dejando atrás una larga sequía de campeonatos.

Por su trayectoria y éxitos, cualquier club del país desearía contar con los servicios de Antonio Mohamed. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que su presente está completamente enfocado en Toluca, donde ya avisó que el objetivo no se detiene en este título y que el equipo irá por más en los próximos torneos.

Mohamed le dice que no al América

En medio de este gran momento, Mohamed fue consultado sobre la posibilidad de regresar a dirigir a uno de los clubes más importantes en los que ya estuvo: el América. La respuesta del técnico fue contundente y no dejó espacio para interpretaciones: “Al América no vuelvo más. Prefiero ser rival por siempre, ser rival del América te enaltece, si tú le ganas al América te hace jugar al límite”.

El entrenador cerró su postura con una reflexión que dejó en claro su admiración por el club, pero también su decisión definitiva: “Prefiero estar de la vereda del frente, ya estuve ahí y es hermoso, es el club más grande”.

