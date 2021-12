Luego de un año y medio más que sufrido, Leonardo Fernández por fin pudo salir de Tigres UANL y regresó al club en donde dio su mayor nivel en lo que va de su corta carrera. En las últimas horas fue presentado de manera oficial como refuerzo del Deportivo Toluca, equipo en el que se transformó en uno de los mejores futbolistas de la Liga MX en el Torneo Clausura 2020. ¿Podrá volver a brillar?

Los fanáticos de los Diablos Rojos tienen muchísima ilusión y expectativa en el segundo ciclo del joven atacante uruguayo, quien arribó para reemplazar a Rubens Sambueza y todo parece indicar que será titular indiscutido en el conjunto que dirige tácticamente Ignacio Ambriz. Sin embargo, podría tener algunos inconvenientes para ganarse el puesto y la confianza del Director Técnico, tal como le ocurrió en los Regiomontanos...

Tal como indicó el Francotirador de Récord en su conocida columna, Nacho no exigió por el fichaje de Leo Fernández, fue una decisión de la directiva. "Me contaron que Ambriz no pidió a Fernández, sino que fue la directiva la que tuvo la iniciativa para llenar el hueco que dejó Rubens. ¿Será que Nacho sí lo ocupará o Leo de nuevo tendrá que sufrir con un entrenador que no lo solicitó?", señaló con contundencia el periodista.

Cabe resaltar que cuando le tocó regresar a Tigres UANL, fue dirigido por dos entrenadores que no lo pidieron. Primero Ricardo Ferretti, quien en un principio lo dio a préstamo y después lo utilizó poco y nada cuando lo volvió a tener a disposición; luego fue Miguel Herrera, quien simplemente asumió como reemplazante del Tuca y se hizo cargo de los futbolistas que estaban en ese momento.

Leo Fernández sufrió a ambos, por lo que podría pasar por la misma situación con Ignacio Ambriz. Sin embargo, aquí tiene la espalda de la gran afición del Toluca, quien conoce sus capacidades y exigirán por la presencia del 10 en el campo de juego partido tras partido.

Los números de Leonardo Fernández en Toluca

Leo Fernández vistió los colores del Toluca en el Torneo Clausura 2020 de Liga MX, cuando tenía 21 años y era una gran promesa. Disputó 14 partidos: 10 por la liga y 4 por Copa MX. Para su mala fortuna, el torneo se canceló por la pandemia del Covid-19, interrumpiendo así el mejor semestre de su carrera. En 10 encuentros llevaba ¡8 goles y 4 asistencias!, por lo que era la gran figura del futbol mexicano a pesar de que su equipo no lo acompañaba en resultados.