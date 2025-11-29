Es tendencia:
Fórmula 1

Tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Oscar Piastri en la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

El piloto australiano se quedó con la primera carrera del fin de semana desde la pole y recortó distancias con Lando Norris en la lucha por el Mundial.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri ganó la sprint del GP de Qatar 2025
© GETTY IMAGESOscar Piastri ganó la sprint del GP de Qatar 2025

Oscar Piastri se llevó la carrera Sprin del Gran Premio de Qatar 2025. El piloto australiano se McLaren había conseguido la pole en la clasificación del viernes y este sábado ratificó ese buen rendimiento luego de una largada sin contratiempos que le permitió defender esa primera posición.

Con esta victoria, Piastri se convirtió en el cuarto ganador de Sprint en el año tras Lewis Hamilton, Max Verstappen (2) y Lando Norris (2). Precisamente con estos últimos dos está luchando por el Mundial de Pilotos en esta recta final de la temporada y ahora Oscar intentará repetir lo hecho en la qualy y carrera principal para llegar con chances a la última cita en Abu Dhabi.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) | 8 puntos
  2. George Russell (Mercedes) | 7 puntos
  3. Lando Norris (McLaren) | 6 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) | 5 puntos
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) | 4 puntos
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull) | 3 puntos
  7. Fernando Alonso (Aston Martin) | 2 puntos
  8. Carlos Sainz (Williams) | 1 punto
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Charles Leclerc (Ferrari)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  17. Lewis Hamilton (Ferrari)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 396
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 374
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371
  4. George Russell (Mercedes) – 301
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 141
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
  11. Carlos Sainz (Williams) – 49
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 42
  13. Oliver Bearman (Haas) – 41
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  16. Esteban Ocon (Haas) – 32
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 31
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
Norris, Verstappen o Piastri: la Inteligencia Artificial predijo qué piloto será campeón en 2025

La tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 770
  2. Mercedes – 442
  3. Red Bull Racing – 399
  4. Ferrari – 378
  5. Williams – 122
  6. Racing Bulls – 90
  7. Aston Martin – 74
  8. Haas – 73
  9. Kick Sauber – 68
  10. Alpine – 22

¿Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar?

  • Viernes: Práctica Libre 1 – DISPUTADA
  • Viernes: Clasificación Sprint – DISPUTADA
  • Sábado: Carrera Sprint – DISPUTADA
  • Sábado: Clasificación – 12:00 hs (CDMX)
  • Domingo: Carrera – 10:00 hs (CDMX)
leandro barraza
Leandro Barraza
