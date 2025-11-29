Oscar Piastri se llevó la carrera Sprin del Gran Premio de Qatar 2025. El piloto australiano se McLaren había conseguido la pole en la clasificación del viernes y este sábado ratificó ese buen rendimiento luego de una largada sin contratiempos que le permitió defender esa primera posición.

Con esta victoria, Piastri se convirtió en el cuarto ganador de Sprint en el año tras Lewis Hamilton, Max Verstappen (2) y Lando Norris (2). Precisamente con estos últimos dos está luchando por el Mundial de Pilotos en esta recta final de la temporada y ahora Oscar intentará repetir lo hecho en la qualy y carrera principal para llegar con chances a la última cita en Abu Dhabi.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) | 8 puntos George Russell (Mercedes) | 7 puntos Lando Norris (McLaren) | 6 puntos Max Verstappen (Red Bull) | 5 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) | 4 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull) | 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) | 2 puntos Carlos Sainz (Williams) | 1 punto Isack Hadjar (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 374 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371 George Russell (Mercedes) – 301 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 141 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz (Williams) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 42 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 31 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

La tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 770 Mercedes – 442 Red Bull Racing – 399 Ferrari – 378 Williams – 122 Racing Bulls – 90 Aston Martin – 74 Haas – 73 Kick Sauber – 68 Alpine – 22

¿Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar?