Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1?

Este sábado se disputará la primera carrera del fin de semana en el Circuito Internacional de Losail. Conoce en qué horario sintonizarla en tu país.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lando Norris persigue a Yuki Tsunoda en Qatar
© GETTY IMAGESLando Norris persigue a Yuki Tsunoda en Qatar

El título del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 podría empezar a definirse este mismo sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025. Lando Norris necesita cosechar dos puntos más que sus perseguidores, Max Verstappen y Oscar Piastri, pero su compañero de equipo ya le sacó una pequeña ventaja en la sprint qualy y le mete presión.

Publicidad

Piastri consiguió la pole en la segunda sesión del viernes, mientras que Lando saldrá desde la tercera posición. Por eso, de mantenerse los lugares de largada, la ventaja de Norris disminuirá a 22 puntos a falta de que se dispute la carrera principal (que otorga 25 unidades al ganador).

Oscar Piastri consiguió la pole de la sprint de Qatar (GETTY IMAGES)

Oscar Piastri consiguió la pole de la sprint de Qatar (GETTY IMAGES)

Es en este contexto que nadie se quiere perder la acción de la Fórmula 1 en Qatar. Por eso, en Bolavip te informamos los horarios por país de la Sprint para que puedas sintonizarla y seguir desde el primer minuto esta apasionante carrera acortada que solo entrega puntos a los primeros ocho pilotos.

Publicidad

Horario por países de la carrera sprint del GP de Qatar 2025

  • México: 08:00 HS
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 09:00 HS
  • Bolivia y Venezuela: 10:00 HS
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 HS
Sale a la luz el mensaje final de Checo Pérez a Christian Horner tras su despido en Red Bull

ver también

Sale a la luz el mensaje final de Checo Pérez a Christian Horner tras su despido en Red Bull

Parrilla de salida de la Sprint del GP de Qatar 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin)
  5. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Carlos Sainz (Williams)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Lance Stroll (Aston Martin)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Las alineaciones de Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26

Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO
MMA

Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas
Boxeo

Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Final Libertadores 2025: fallece hincha de Palmeiras en un accidente fatal en Lima
Copa Libertadores

Final Libertadores 2025: fallece hincha de Palmeiras en un accidente fatal en Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo