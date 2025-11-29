¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1?

El título del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 podría empezar a definirse este mismo sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025. Lando Norris necesita cosechar dos puntos más que sus perseguidores, Max Verstappen y Oscar Piastri, pero su compañero de equipo ya le sacó una pequeña ventaja en la sprint qualy y le mete presión.
Piastri consiguió la pole en la segunda sesión del viernes, mientras que Lando saldrá desde la tercera posición. Por eso, de mantenerse los lugares de largada, la ventaja de Norris disminuirá a 22 puntos a falta de que se dispute la carrera principal (que otorga 25 unidades al ganador).
Oscar Piastri consiguió la pole de la sprint de Qatar (GETTY IMAGES)
Es en este contexto que nadie se quiere perder la acción de la Fórmula 1 en Qatar. Por eso, en Bolavip te informamos los horarios por país de la Sprint para que puedas sintonizarla y seguir desde el primer minuto esta apasionante carrera acortada que solo entrega puntos a los primeros ocho pilotos.
Horario por países de la carrera sprint del GP de Qatar 2025
- México: 08:00 HS
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 09:00 HS
- Bolivia y Venezuela: 10:00 HS
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 HS
Parrilla de salida de la Sprint del GP de Qatar 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Alexander Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)