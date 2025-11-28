La confesión que hizo el capitán del Liverpool sobre la crisis que viven sin Luis Díaz

Todo parece indicar que desde el miércoles 30 de julio de 2025 empezó a cambiar la historia moderna de Liverpool FC. Aquel día, el equipo inglés confirmó la salida de Luis Díaz a Bayern Múnich y de ahí en más empezó una crisis que llevó a Virgil van Dijk, el capitán del equipo, a hacer una dura confesión por lo que viven sin ‘Lucho’.

Cuando parecía que la crisis no podía ser peor, Liverpool perdió 1-4 contra PSV Eindhoven en condición de local por la quinta fecha de la fase de la liga de la Champions League. Esto llevó a que el equipo inglés tenga la peor racha de su historia desde 1953. Todo esto está pasando sin Luis Díaz…

Liverpool no solo perdió nueve de los últimos doce partidos hasta el encuentro contra West Ham United del domingo 30 de noviembre, también perdieron la Community Shield y quedaron eliminados en la cuarta ronda la Copa de la Liga de Inglaterra. ¿Algo más? Sí, ocupa la posición 12 en la Premier League y es 13 en la Champions League, así que fue inevitable que llegara la dura confesión Virgil van Dijk.

Esto dijo el capitán de Liverpool sobre la crisis del equipo sin Luis Díaz

“Nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra trayectoria, pero nos negamos a que esto nos defina. Saldremos adelante. Creo en este equipo con toda mi alma. Nunca nos han regalado nada, hemos luchado por todo, y este momento no es la excepción. No nos rendiremos. Cada desafío es una oportunidad. Debemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y demostrar la fuerza que llevamos dentro. A la afición, sigan apoyándonos. Nos necesitamos más que nunca”, fue la confesión del capitán de Liverpool sobre la crisis que viven sin Luis Díaz.

Confesión del capitán de Liverpool FC. (Foto: Instagram / @virgilvandijk)

Se reveló quién fue el culpable de la salida de Luis Díaz de Liverpool

El portal ‘Caught Offside’ (Atrapado Fuera de Juego) reveló quién fue el culpable de la salida de Luis Díaz de Liverpool. “Y puedo revelar que, según mis fuentes internas, Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los ‘Reds’ (Rojos) también presionó para que el internacional colombiano recibiera un nuevo contrato. Entiendo que Richard Hughes (director deportivo de Liverpool) desestimó la decisión de Slot porque no veía la ventaja de ofrecerle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, a diferencia de la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern”, afirmó ‘Caught Offside’.

