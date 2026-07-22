El Piojo Herrera recibe a un jugador que sabe lo que es alcanzar la gloria, dándole forma al proyecto de un viejo conocido en la Liga MX.

Atlante no frena su actividad en el mercado de pases y continúa la reestructuración de su plantilla para afrontar el Apertura 2026 de la Liga MX. La directiva azulgrana trabaja a marcha forzada para poner a disposición de Miguel Herrera y, en la antesala de un cruce fundamental ante América este viernes, la institución cerró la llegada de un nuevo jugador para potenciar la zona baja.

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La nueva incorporación del conjunto azulgrana es el zaguero argentino Aaron Quirós, quien ya se encuentra en viaje rumbo a territorio mexicano para incorporarse al club. El futbolista desembarca en los Potros de Hierro mediante un acuerdo de préstamo por un año que incluye una opción de compra al finalizar el periodo.

Todo sobre Aarón Quirós, nuevo fichaje de Atlante

El defensor de 24 años inició su carrera profesional con la camiseta de Banfield, club donde realizó su debut oficial en abril de 2021. Posteriormente, en julio de 2024, el jugador pasó a las filas de Vélez Sarsfield con un contrato firmado hasta diciembre de 2027.

Aarón Quirós fue campeón con Vélez del futbol argentino. (GETTY IMAGES)

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En cuanto a sus características sobre el terreno de juego, Quirós destaca por su versatilidad táctica en la línea de fondo. Su posición natural es la de marcador central, pero cuenta también con el oficio necesario para desempeñarse como lateral por la banda izquierda. Esta capacidad para cubrir múltiples puestos le otorga a Miguel Herrera soluciones variantes para armar el esquema según las necesidades de cada encuentro.

La llegada del central sudamericano se suma a otros movimientos de jerarquía concretados por la directiva para encarar el semestre. Entre las altas de mayor impacto figura el arquero colombiano David Ospina, mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, quien arribó para adueñarse de la portería.

En síntesis

El defensor argentino Aaron Quirós es nuevo refuerzo del Atlante para el Apertura 2026.

es nuevo refuerzo del para el Apertura 2026. El zaguero llega a los Potros de Hierro mediante un préstamo por un año .

. El director técnico Miguel Herrera sumó también al portero colombiano David Ospina como refuerzo.