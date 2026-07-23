El futbolista que cerró el equipo felino luego de confirmarse la salida de Ángel Correa por 17 millones de dólares a River.

La salida de una de sus máximas figuras obligó a Tigres UANL a moverse rápidamente en el mercado de pases. El conjunto felino sufrió una baja muy sensible de cara al Torneo Apertura 2026 y ahora buscará que esa ausencia no afecte sus aspiraciones tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

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Se trata de Ángel Correa. El atacante argentino recibió el llamado de River Plate y, desde ese momento, tomó la decisión de regresar a su país natal para vestir la camiseta del Millonario, poniendo fin a su etapa con el conjunto regiomontano.

La operación quedó cerrada este miércoles y River Plate desembolsará 15 millones de dólares, más otros 2 millones en variables por objetivos, para quedarse con el campeón del mundo. De esta manera, Tigres perdió a una de las grandes figuras que había incorporado para este proyecto.

Tigres encontró al reemplazo de Ángel Correa y llega como agente libre

Mientras analiza nuevas incorporaciones para reforzar el plantel, la directiva de Tigres ya cerró la llegada de un futbolista sin costo de transferencia. Se trata de Mauro Lainez, quien arribará como agente libre tras finalizar su vínculo con Mazatlán FC y firmará un contrato por dos años.

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El futbolista mexicano llega como una oportunidad de mercado para el conjunto universitario, que busca ampliar las variantes ofensivas de Guido Pizarro ante un semestre cargado de competencia entre la Liga MX y la Leagues Cup.

Además, Mauro Lainez tendrá un condimento especial en esta nueva etapa, ya que compartirá plantel con su hermano Diego Lainez, una situación inédita para ambos en el futbol mexicano y que esperan aprovechar para llevar al club a lo más alto.

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