¿Cuándo debuta Ospina con el Atlante? Aquí la fecha.

Ya revelaron la fecha en la que el portero colombiano podría debutar con los "Potros".

El Atlante ya jugó su primer partido en la Liga MX en su regreso a la primera división y cayó en el marcador. Sin embargo, dieron a conocer a uno de los fichajes estrella para este Apertura 2026, su arquero, David Ospina, quien llega como un “bombazo” al plantel.

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Cuando se pensaba que Óscar Jiménez tendría la oportunidad de estar como titular en una plantilla, se determinó que el arquero colombiano llegara como ese fichaje inesperado al equipo para ocupar ese puesto durante este primer torneo en el futbol mexicano.

El primer partido de Ospina con Atlante

Así esta semana se anunció de manera oficial su arribo y llegó a la Ciudad de México, justo en la semana en la que jugarán en casa, es decir, el Estadio Banorte. De esta manera, el guardameta podría estar listo para disputar su primer partido en el equipo azulgrana.

De acuerdo con la información de Azteca Deportes, Ospina podrí debutar con los Potros el próximo fin de semana cuando lleguen al Estadio Azteca para enfrentarse al América en la fecha 2 del torneo, justamente contra el rival con el que compartirán el inmueble.

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El partido será el próximo viernes 24 de julio a las 21:00 horas del centro de México. Este enfrentamiento se llevará a cabo mediante la televisión abierta por el Canal 7. Es aquí donde veremos a una de las estrellas, en su momento, del conjunto cafetalero.

En síntesis