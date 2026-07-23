El nuevo equipo de la Liga MX se estrena en la capital y estas son las formas de sintonizar el partido.

Atlante FC y Club América se llevarán el protagonismo en la noche del viernes, cuando estén a cargo de retomar la jornada 2 del Apertura 2026 que inició hace unos días. Los dos equipos capitalinos se medirán frente a frente luego de muchos años y se reencontrarán en un Coloso de Santa Úrsula listo para la ocasión.

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Cómo llegan Atlante y América al partido del Apertura 2026:

Los ‘Potros de Hierro’ vienen de sufrir una dolorosa derrota en su regreso a la Liga MX, donde cayeron por 2-1 ante Necaxa de visitante en el Estadio Victoria. El conjunto de Miguel Herrera comenzaron ganando gracias al gol de Eugenio Pizzutto, pero los ‘Rayos’ remontaron gracias a Julián Carranza y Misael Pedroza.

Las ‘Águilas’ arriban luego de conseguir una importante victoria en su estreno en el torneo, donde vencieron por 1-0 a Querétaro a domicilio en La Corregidora. Los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron que trabajar más de la cuenta para llevarse el triunfo, y lo hicieron con la anotación agónica de Isaías Violante.

Cuándo y dónde juegan Atlante vs. América por el Apertura 2026:

El partido Atlante FC vs. Club América tendrá lugar este viernes 24 de julio, con sede en el Estadio Azteca, por el duelo correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026. El compromiso de Liga MX dará comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, y se jugará en simultáneo al encuentro entre Xolos y León.

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El Azteca será el escenario de Atlante-América [Foto: Getty]

Cómo ver EN VIVO Atlante vs. América por TV en México:

El partido Atlante FC vs. Club América se podrá sintonizar en directo por televisión abierta, en forma gratuita, a través de la pantalla de Azteca 7. Por otro lado, el cruce del Apertura 2026 se podrá sintonizar por televisión de cable, de manera paga, por medio de la señal internacional de ESPN.

Cómo ver EN VIVO Atlante vs. América por Internet en México:

El partido Atlante FC vs. Club América contará con la transmisión en directo en forma online, de las plataforma Disney+ Premium y Azteca Deportes Network. Además, el compromiso se podrá observar vía streaming también a través de la app de Azteca Deportes con imagen y sonido en vivo.