Un nuevo enfrentamiento del DT más polémico de la Liga MX ante las Águilas está a punto de llevarse a cabo, con una tendencia muy clara marcada.

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 regalará un compromiso cargado de emociones y recuerdos sobre el césped del Estadio Azteca. Este viernes 24 de julio, el choque entre el Club América y el Atlante marcará el regreso de una figura sumamente ligada a la historia reciente del conjunto azulcrema. Sin embargo, más allá de la nostalgia que rodea al cruce, el banquillo visitante pondrá a prueba un antecedente estadístico que genera preocupación en el cuadro azulgrana.

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Miguel Herrera volverá al Coloso de Santa Úrsula al frente de los Potros de Hierro para medirse ante la institución donde alcanzó varios de los mayores éxitos de su carrera. Pese a ese pasado glorioso en Coapa, los números del “Piojo” como entrenador rival muestran un saldo sumamente desfavorable ante las Águilas. A lo largo de su trayectoria profesional, el estratega mexicano sumó apenas siete victorias, siete empates y catorce derrotas en 28 enfrentamientos oficiales.

La racha negativa del técnico se profundizó de manera drástica con el paso del tiempo dentro del fútbol mexicano. La última ocasión en que Herrera logró superar al cuadro capitalino ocurrió en 2017, cuando dirigía a los Xolos de Tijuana en el marco de la Copa MX. Desde aquel festejo fronterizo pasaron casi diez años sin que el DT pueda conseguir los tres puntos frente a su antiguo club, que mantuvo un dominio absoluto en los duelos posteriores.

Miguel Herrera tuvo dos pasos exitosos por el Club América. (GETTY IMAGES)

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La historia tampoco respalda al entrenador durante su etapa inicial al mando de la escuadra azulgrana entre los torneos Clausura 2002 y Clausura 2004. En ese periodo, los Potros se cruzaron en cinco oportunidades con las Águilas y jamás cosecharon un triunfo, registrando dos igualdades y tres caídas. Aquella serie incluyó una contundente goleada por 4-1 sufrida en el Apertura 2002, un resultado que quedó marcado como uno de los golpes más duros de su primer ciclo.

Para encontrar la primera alegría del DT frente al conjunto de Coapa hay que remontarse al torneo Clausura 2005 durante su paso por Rayados de Monterrey. En aquella oportunidad, el equipo regiomontano se impuso por 4-2 sobre el cuadro de Coapa en una actuación recordada. Con este historial adverso a las espaldas, Herrera buscará romper la paridad en el Estadio Azteca y dar la sorpresa de la jornada ante un rival que le tomó la medida.

En síntesis

Club América y Atlante se enfrentarán en el Estadio Azteca el viernes 24 de julio .

se enfrentarán en el Estadio Azteca el viernes . El director técnico Miguel Herrera tiene catorce derrotas y siete victorias contra las Águilas.

tiene catorce derrotas y siete victorias contra las Águilas. La última victoria de Miguel Herrera ante el conjunto de Coapa ocurrió en 2017.