Aleco Irarragorri se perdería el Santos vs Pumas

El presidente de Santos Laguna fue operado de emergencia y no estaría disponible para la Jornada 13.

Este domingo se dio a conocer de manera oficial a través de un comunicado que Aleco Irarragorri, presidente del Club Santos había tenido que ser intervenido por molestias físicas que presentó después del partido ante Querétaro, por lo que mencionaron que ya se encuentra en zona de recuperación y que seguirán informando de su salud.

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¿Qué le pasó a Aleco Irarragorri?

El comunicado dice lo siguiente: “Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica. Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito.”

“En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria. Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar. Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente. Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño.” Club Santos

¿Se perderá el duelo ante Pumas?

Cabe mencionar que con esta última información que se revela, Aleco podría salir del hospital el día de mañana lunes, en caso de no presentar alguna molestia, pero en el mismo comunicado menciona que habrá un tiempo de reposo que debe guardar, por lo que mínimo podría ser de una semana y precisamente hay jornada doble.

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Aleco que ha estado presente en los partidos de su equipo en estas cinco victorias consecutivas, se podría perder uno de los duelos más importantes, ya que el miércoles 21 de octubre se miden ante Pumas en el Estadio TSM. Ambos conjuntos tienen los mismos puntos y eso podría darle la ventaja para poder entrar a Liguilla más directa.

En síntesis