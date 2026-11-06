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Alineaciones de Atlante y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Atlante y Santos Laguna se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlante vs. Santos Laguna, Liga MX
Atlante vs. Santos Laguna, Liga MX

Atlante recibe a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Atlante viene de caer 2-4 ante Chivas y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Santos Laguna viene de ganarle 1-0 a Necaxa y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlante y Santos Laguna

Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Aaron Quirós, Eduardo Tercero, Martín Fernández, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Joaquín Moxica, Jhojan Julio.

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Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Mauricio Cuevas, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Emmanuel Echeverría, Eduardo Aguirre, Tahiel Jiménez, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.

Bajas y ausentes de Atlante y Santos Laguna

Atlante:

  • Hardy Meza (ausencia; vuelve a mediados de marzo de 2027)

Santos Laguna:

  • Diego González (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Efraín Orona (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Lucas Di Yorio (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Bruno Amione (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Neymar Jr (expulsión)
  • Álvaro Barreal (ausencia; vuelve en 1 fecha)
  • Joao Schmidt (ausencia)

La previa de Atlante y Santos Laguna: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 6 de noviembre
  • Hora: 21:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Historial: 28 cruces — Atlante ganó 7, Santos Laguna ganó 16 y empataron 5
  • Último antecedente: 14/04/2014: Santos Laguna 4-3 Atlante
  • Próximo partido de Atlante: vs. Tijuana, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Santos Laguna: vs. León, sábado 21 de noviembre
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