Alineaciones de Atlante y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Atlante recibe a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Atlante viene de caer 2-4 ante Chivas y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Santos Laguna viene de ganarle 1-0 a Necaxa y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlante y Santos Laguna
Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Aaron Quirós, Eduardo Tercero, Martín Fernández, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Joaquín Moxica, Jhojan Julio.
Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Mauricio Cuevas, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Emmanuel Echeverría, Eduardo Aguirre, Tahiel Jiménez, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.
Bajas y ausentes de Atlante y Santos Laguna
Atlante:
- Hardy Meza (ausencia; vuelve a mediados de marzo de 2027)
Santos Laguna:
- Diego González (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Efraín Orona (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Lucas Di Yorio (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Bruno Amione (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Neymar Jr (expulsión)
- Álvaro Barreal (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Joao Schmidt (ausencia)
La previa de Atlante y Santos Laguna: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 28 cruces — Atlante ganó 7, Santos Laguna ganó 16 y empataron 5
- Último antecedente: 14/04/2014: Santos Laguna 4-3 Atlante
- Próximo partido de Atlante: vs. Tijuana, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Santos Laguna: vs. León, sábado 21 de noviembre