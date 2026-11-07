Los Universitarios necesitan una victoria para seguir con posibilidades de clasificar a la Liguilla y el futbolista colombiano dejó en claro cómo afrontarán el Clásico Capitalino. Las Águilas, por su parte, quieren defender el liderato del Apertura 2026.

Pumas afrontará uno de los partidos más importantes de su semestre. Este sábado, desde las 21:00 horas de la CDMX, los Universitarios recibirán al América en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivo el sueño de clasificar a la Liguilla.

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El equipo dirigido por Esteban Solari necesita ganar sí o sí, ya que una derrota lo dejaría eliminado de la competencia. Por eso, el Clásico Capitalino tendrá un valor especial para los locales, que buscarán aprovechar su condición de anfitriones para dar un golpe sobre la mesa ante uno de sus máximos rivales.

Del otro lado estará un América que también tiene mucho en juego. Las Águilas quieren conservar el liderato del campeonato, posición que actualmente comparten en puntos con Chivas y Cruz Azul, pero que mantienen gracias a su mejor diferencia de gol. En la previa del encuentro, Álvaro Angulo habló sobre la importancia del compromiso y lanzó una advertencia al conjunto azulcrema.

Álvaro Angulo advirtió al América antes del Clásico Capitalino

“Yo ya doy por hecho que vamos a ganarlo y sería el partido más importante en realidad, porque nos da la ilusión en la última fecha contra Monterrey de clasificarnos. Entonces, yo creo que es el partido más vital de este semestre que hemos tenido y vamos con las ganas de afrontarlo de la mejor manera. Estamos muy motivados de lo que pueda pasar el sábado, con esa ilusión de poder entrar a Liguilla. Sabemos que es un partido muy importante y que eso depende de que sigamos vivos”, expresó Angulo en entrevista con Esto en Línea.

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🚨MENSAJE PARA LOS AZULCREMAS🚨 "Yo doy por hecho que vamos a ganarlo".😏 Álvaro Ángulo está muy confiado de que Pumas le saque el resultado al América en el Clásico Capitalino. 📹 Karla Uzeta https://t.co/X0hEeIwsVo — Esto en Línea (@estoenlinea) November 7, 2026

Por otra parte, el jugador de Pumas remarcó que el equipo tiene la posibilidad de depender exclusivamente de sus propios resultados si consigue vencer al América. Además, transmitió confianza de cara al Clásico Capitalino y dejó en claro que buscarán la victoria desde el primer minuto.

“Que tenemos la posibilidad de clasificar, que ganando el sábado vamos a depender sólo de nosotros. Yo creo que esa es la fuerza mayor de nosotros ahora mismo para afrontar este partido. Siempre se puede, siempre se puede todo lo que te propongas lo puedes hacer y más si vas agarrado de la mano de Dios. Yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces, el sábado vamos a salir con todo, a ‘matar’ y así poder estar cerca de la clasificación”, cerró.

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