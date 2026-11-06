Los 'Guerreros' apuntan a acariciar la clasificación esta noche en el Azteca. ¿Qué pasó con la transmisión?

Se levanta el telón en el Estadio Banorte para el último partido de local del Atlante en su primer torneo de regreso a la Primera División. Allí, este viernes recibirán a Santos Laguna, que llega con aspiraciones grandes luego de su levantada espectacular en el Apertura 2026. La visita quiere dar el golpe en el templo de la capital.

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En el caso de los ‘Potros de Hierro’, el equipo de Miguel Herrera ya está eliminado del torneo y aparece en el 8° puesto del campeonato, con 22 puntos cosechados. Por el lado de los ‘Guerreros’, el conjunto de Renato Paiva está en zona de Liguilla y buscará poner un pie en los Playoffs si consigue imponerse este viernes.

Aunque al principio se había mencionado que a este enfrentamiento lo pasaría Azteca 7, finalmente no ocurrió y el cruce no lo podrán encontrar en TV abierta en México. La señal de televisión gratuita sólo pasará ¡un encuentro! en toda esta jornada 16 del Apertura 2026, y no cuenta con los derechos para transmitir este compromiso.

Santos Laguna va por el triunfo en CDMX [foto: Getty]

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Dentro del territorio mexicano, el cruce de esta noche entre Atlante y Santos Laguna en CDMX sólo se podrá ver por televisión en ESPN. El canal de cable será el único que tendrá en TV el partido en vivo y en directo con imagen y sonido. Ninguna otra señal de paga ni tampoco de abierta y gratuita pasará el encuentro de Liga MX.

Si bien no lo pasará Azteca 7, TV Azteca sí podrá pasarlo el Atlante vs. Santos Laguna por su multiplataforma online. Por streaming lo tendrá en Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App. Por todos estos medios, los fanáticos podrán enganchar al instante la transmisión y gratis en todo el suelo nacional.

Por último, de acuerdo a lo que indica la grilla televisiva, la otra plataforma de streaming que pasará en directo el compromiso será Disney+ Premium (bajo suscripción). De esta manera, habrá cinco vías diferentes para poder seguir toda la actividad en directo en este nuevo desafío del Apertura 2026, desde la capital del país.

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El encuentro entre Atlante y Santos Laguna tendrá lugar HOY viernes 6 de noviembre, desde el Estadio Azteca, por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las autoridades dispusieron que este compromiso tenga su arranque a partir de las 21.00 horas del Centro de México, siendo el único partido de esa franja horaria.