El joven delantero verdiblanco no figura en el once titular para el juego de este viernes. La razón de su baja.

Santos Laguna recuperó toda la ilusión en esta segunda mitad de la temporada, con una serie de triunfos que esperanzaron a todo el público verdiblanco. Para ratificar las buenas sensaciones, los cañones están puestos en ganarle a Atlante esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. Y para ello, surgió una noticia inesperada en el once.

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Renato Paiva confirmó la formación de los ‘Guerreros’ para visitar al Estadio Azteca este viernes, con una novedad. Tahiel Jiménez no forma parte del cuadro titular de Santos Laguna para enfrentar al Atlante de Miguel Herrera. La joya, que venía de ser de la partida con frecuencia este torneo, hoy no estará desde el arranque en el templo.

Según indicó Manolo Ibarrola, periodista de Santos Laguna, el delantero no está al ciento por ciento físicamente y por ello no integra la escuadra inicial. El atacante arrastraría molestias desde el correr de la semana, que le impedirían estar apto para jugar los noventa minutos. De ese modo, fue preservado por el cuerpo técnico esta vez.

Tahiel, el gran ausente de la formación [Foto: Getty]

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Más allá de ese inconveniente, Tahiel Jiménez ocupará un lugar en el banco de suplentes de Santos Laguna y, de ser necesario, podrá sumar minutos en el complemento. En su lugar, desde el comienzo estarán jugando Eduardo Aguirre y Esteban Lozando haciendo dupla de ataque en la expedición a domicilio en el Estadio Azteca.

Tahiel Jiménez es uno de los goleadores del equipo en esta Liga MX, con cinco conquistas en esta campaña. No será sencillo para los ‘Guerreros’ suplir su cuota ofensiva, por más que en los últimos dos encuentros no pudo convertir. Se viene un partido clave para los de Torreón, que deberán duplicar esfuerzos para acercarse a la Liguilla.

Con la ausencia de Tahiel Jiménez, esta será la alineación de Santos Laguna para medirse ante el Atlante por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Jonathan Pérez, Felipe Sánchez, Emmanuel Echeverría; Facundo Cáseres, Francisco Villalba; Ezequiel Bullaude, Eduardo Aguirre y Esteban Lozano.