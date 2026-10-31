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Alineaciones de Chivas y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

Chivas y Atlante se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Guadalajara vs. Atlante, Liga MX
Guadalajara vs. Atlante, Liga MX

Chivas recibe a Atlante este sábado 31 de octubre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de ganarle 1-0 a Monterrey y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlante viene de caer 0-1 ante Atlético San Luis y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chivas y Atlante

Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Gabriel Rey, Diego Campillo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Efraín Álvarez, Bryan González, Ricardo Marín. DT: Gabriel Milito.

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Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Diogo Bagüí, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.

Bajas y ausentes de Chivas y Atlante

Chivas:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Atlante:

  • Eduardo Tercero (golpe)
  • Hardy Meza (ausencia; vuelve a mediados de marzo de 2027)

La previa de Chivas y Atlante: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 19:07 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Akron
  • Historial: 31 cruces — Chivas ganó 12, Atlante ganó 10 y empataron 10
  • Último antecedente: 01/11/2017: Chivas 1-1 Atlante
  • Próximo partido de Chivas: vs. León, lunes 9 de noviembre
  • Próximo partido de Atlante: vs. Santos Laguna, sábado 7 de noviembre
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