Alineaciones de Chivas y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

Chivas recibe a Atlante este sábado 31 de octubre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de ganarle 1-0 a Monterrey y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlante viene de caer 0-1 ante Atlético San Luis y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chivas y Atlante
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Gabriel Rey, Diego Campillo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Efraín Álvarez, Bryan González, Ricardo Marín. DT: Gabriel Milito.
Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Diogo Bagüí, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.
Bajas y ausentes de Chivas y Atlante
Chivas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Atlante:
- Eduardo Tercero (golpe)
- Hardy Meza (ausencia; vuelve a mediados de marzo de 2027)
La previa de Chivas y Atlante: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 19:07 (hora de México)
- Estadio: Estadio Akron
- Historial: 31 cruces — Chivas ganó 12, Atlante ganó 10 y empataron 10
- Último antecedente: 01/11/2017: Chivas 1-1 Atlante
- Próximo partido de Chivas: vs. León, lunes 9 de noviembre
- Próximo partido de Atlante: vs. Santos Laguna, sábado 7 de noviembre