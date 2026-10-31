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Chivas vs. Atlante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 15 de la Liga MX

Chivas y Atlante se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Akron, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Guadalajara vs. Atlante, Liga MX
Guadalajara vs. Atlante, Liga MX

Chivas recibe a Atlante este sábado 31 de octubre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron.

Chivas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Atlante tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chivas ganó 1-0 como visitante ante Monterrey. El conjunto marcha 4° con 26 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Necaxa.

Atlante viene de perder 0-1 como local ante Atlético San Luis. Atlante ocupa el puesto 16 con 14 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante FC Juárez.

El historial entre Chivas y Atlante

Chivas y Atlante se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 12 triunfos de Chivas, 10 de Atlante y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/11/2017Chivas vs. Atlante1-1Copa MX
22/02/2017Atlante vs. Chivas1-3Copa MX
25/01/2017Chivas vs. Atlante1-1Copa MX
26/01/2014Atlante vs. Chivas1-1Liga MX
04/08/2013Chivas vs. Atlante1-0Liga MX
14/04/2013Chivas vs. Atlante1-2Liga MX
21/10/2012Atlante vs. Chivas3-1Liga MX
08/01/2012Chivas vs. Atlante0-1Liga MX
24/07/2011Atlante vs. Chivas0-2Liga MX
06/02/2011Chivas vs. Atlante2-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:07 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Amazon Prime Video
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
  • Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
  • Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

  • Chivas y Atlante se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Amazon Prime Video.
  • Chivas suma 26 puntos en el torneo.
  • Atlante suma 14 puntos en el torneo.
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