Chivas vs. Atlante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 15 de la Liga MX

Chivas y Atlante se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Akron, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Chivas recibe a Atlante este sábado 31 de octubre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron.

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Chivas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Atlante tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chivas ganó 1-0 como visitante ante Monterrey. El conjunto marcha 4° con 26 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Necaxa.

Atlante viene de perder 0-1 como local ante Atlético San Luis. Atlante ocupa el puesto 16 con 14 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante FC Juárez.

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El historial entre Chivas y Atlante

Chivas y Atlante se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 12 triunfos de Chivas, 10 de Atlante y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/11/2017 Chivas vs. Atlante 1-1 Copa MX 22/02/2017 Atlante vs. Chivas 1-3 Copa MX 25/01/2017 Chivas vs. Atlante 1-1 Copa MX 26/01/2014 Atlante vs. Chivas 1-1 Liga MX 04/08/2013 Chivas vs. Atlante 1-0 Liga MX 14/04/2013 Chivas vs. Atlante 1-2 Liga MX 21/10/2012 Atlante vs. Chivas 3-1 Liga MX 08/01/2012 Chivas vs. Atlante 0-1 Liga MX 24/07/2011 Atlante vs. Chivas 0-2 Liga MX 06/02/2011 Chivas vs. Atlante 2-0 Liga MX

Horario del partido

México: 19:07 hs

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Por dónde ver el partido

México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs

Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs

Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

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En síntesis