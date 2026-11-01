Alineaciones de Cruz Azul y León por la Liga MX: formaciones probables

Cruz Azul recibe a León este domingo 1 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de ganarle 3-1 a Querétaro y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. León viene de empatar 1-1 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cruz Azul y León
Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Rogelio González, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Amaury García, Andrés Montaño, Érik Lira, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez, Osinachi Ebere. DT: Joel Huiqui.
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Edgar Guerra, Daniel Arcila, José Rodríguez, José Alvarado, Ismael Díaz, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.
Bajas y ausentes de Cruz Azul y León
Cruz Azul:
- Mateo Levy (lesión de rodilla)
- José Antonio Paradela (desgarro)
- Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
León:
- Luis Valadez (lesión en el pie)
- Ángel Estrada (ausencia)
La previa de Cruz Azul y León: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 19:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 40 cruces — Cruz Azul ganó 22, León ganó 8 y empataron 11
- Último antecedente: 11/01/2026: León 2-1 Cruz Azul
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. Tigres, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de León: vs. Chivas, lunes 9 de noviembre