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Alineaciones de Cruz Azul y León por la Liga MX: formaciones probables

Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cruz Azul vs. Leon, Liga MX
Cruz Azul vs. Leon, Liga MX

Cruz Azul recibe a León este domingo 1 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de ganarle 3-1 a Querétaro y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. León viene de empatar 1-1 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cruz Azul y León

Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Rogelio González, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Amaury García, Andrés Montaño, Érik Lira, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez, Osinachi Ebere. DT: Joel Huiqui.

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León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Edgar Guerra, Daniel Arcila, José Rodríguez, José Alvarado, Ismael Díaz, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.

Bajas y ausentes de Cruz Azul y León

Cruz Azul:

  • Mateo Levy (lesión de rodilla)
  • José Antonio Paradela (desgarro)
  • Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

León:

  • Luis Valadez (lesión en el pie)
  • Ángel Estrada (ausencia)

La previa de Cruz Azul y León: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 19:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Historial: 40 cruces — Cruz Azul ganó 22, León ganó 8 y empataron 11
  • Último antecedente: 11/01/2026: León 2-1 Cruz Azul
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. Tigres, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de León: vs. Chivas, lunes 9 de noviembre
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