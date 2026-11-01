Cruz Azul vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Banorte, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Cruz Azul recibe a León este domingo 1 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte.

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Cruz Azul llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero León tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul ganó 3-1 como visitante ante Querétaro en la fecha anterior. La Máquina está 4° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Pachuca.

En su último compromiso, León empató 1-1 como local ante Toluca. El conjunto marcha 7° con 22 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Tigres.

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El historial entre Cruz Azul y León

Cruz Azul y León se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 22 triunfos de Cruz Azul, 8 de León y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/01/2026 León vs. Cruz Azul 2-1 Liga MX 27/07/2025 Cruz Azul vs. León 4-1 Liga MX 12/05/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 09/05/2025 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 16/04/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 15/09/2024 León vs. Cruz Azul 1-2 Liga MX 22/02/2024 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 28/10/2023 Cruz Azul vs. León 1-0 Liga MX 09/04/2023 León vs. Cruz Azul 0-0 Liga MX 09/10/2022 Cruz Azul vs. León 1-0 Liga MX

Horario del partido

México: 19:10 hs

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Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX Centroamérica: TUDN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

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En síntesis