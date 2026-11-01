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Cruz Azul vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Banorte, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Cruz Azul vs. Leon, Liga MX
Cruz Azul vs. Leon, Liga MX

Cruz Azul recibe a León este domingo 1 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte.

Cruz Azul llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero León tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul ganó 3-1 como visitante ante Querétaro en la fecha anterior. La Máquina está 4° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Pachuca.

En su último compromiso, León empató 1-1 como local ante Toluca. El conjunto marcha 7° con 22 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Tigres.

El historial entre Cruz Azul y León

Cruz Azul y León se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 22 triunfos de Cruz Azul, 8 de León y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/01/2026León vs. Cruz Azul2-1Liga MX
27/07/2025Cruz Azul vs. León4-1Liga MX
12/05/2025Cruz Azul vs. León2-1Liga MX
09/05/2025León vs. Cruz Azul2-3Liga MX
16/04/2025Cruz Azul vs. León2-1Liga MX
15/09/2024León vs. Cruz Azul1-2Liga MX
22/02/2024León vs. Cruz Azul2-3Liga MX
28/10/2023Cruz Azul vs. León1-0Liga MX
09/04/2023León vs. Cruz Azul0-0Liga MX
09/10/2022Cruz Azul vs. León1-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:10 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • Centroamérica: TUDN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 15 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
  • Cruz Azul suma 26 puntos tras vencer a Querétaro, Pachuca y FC Juárez.
  • León suma 22 puntos en el torneo.
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