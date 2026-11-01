Cruz Azul vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul recibe a León este domingo 1 de noviembre desde las 19:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte.
Cruz Azul llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero León tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Cruz Azul ganó 3-1 como visitante ante Querétaro en la fecha anterior. La Máquina está 4° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Pachuca.
En su último compromiso, León empató 1-1 como local ante Toluca. El conjunto marcha 7° con 22 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Tigres.
El historial entre Cruz Azul y León
Cruz Azul y León se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 22 triunfos de Cruz Azul, 8 de León y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/01/2026
|León vs. Cruz Azul
|2-1
|Liga MX
|27/07/2025
|Cruz Azul vs. León
|4-1
|Liga MX
|12/05/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|09/05/2025
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|16/04/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|15/09/2024
|León vs. Cruz Azul
|1-2
|Liga MX
|22/02/2024
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|28/10/2023
|Cruz Azul vs. León
|1-0
|Liga MX
|09/04/2023
|León vs. Cruz Azul
|0-0
|Liga MX
|09/10/2022
|Cruz Azul vs. León
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 15 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
- Cruz Azul suma 26 puntos tras vencer a Querétaro, Pachuca y FC Juárez.
- León suma 22 puntos en el torneo.