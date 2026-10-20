En este informe, te adjuntamos las tablas actualizadas al cabo de los cotejos de este martes.

¡Hola, jornada 13! Este martes, varios equipos dieron inicio a su participación en una nueva fecha del Apertura 2026, una tanda especial de partidos por jugarse entre-semana. Hoy se llevó a cabo una cuádruple cartelera de encuentros que pusieron todo más caliente que nunca en las tablas de posiciones y goleo de esta Liga MX.

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Los resultados de los partidos del martes en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los encuentros desarrollados durante este primer día de la jornada 13 del campeonato mexicano:

Chivas 1-0 Necaxa, en el Estadio Akron de Guadalajara.

Goles: Agustín Oliveros e/c (C).

FC Juárez 0-1 Atlante, en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez.

Goles: Nico Carrera (A).

Atlético San Luis 2-1 Querétaro, en el Estadio Libertad Financiera de Potosí.

Goles: Felipe Mora y Daniel Parra e/c (A) y Ali Ávila (Q).

Tigres 0-2 León, en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Goles: Ismael Díaz y Diber Cambindo (L).

León festejó en Nuevo León [Foto: Getty]

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¿Cómo queda la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del martes?

La novedad en la lucha por los primeros puestos radicó en Chivas y León, que se pusieron segundos y cuartos en la general, a la espera de los restantes juegos de la fecha. Por su parte, Tigres dejó pasar otra oportunidad para ilusionarse con clasificar a Liguilla y quedó muy lejos. Además, Necaxa y Juárez se hunden en el fondo con derrotas.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del martes:

¿Cómo queda la tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del martes?

La novedad en el campeonato de goleo tuvo que ver con Ali Ávila, que se colocó 7° en la pelea por el título de goleo. El delantero del Querétaro alcanzó los 5 tantos en la campaña, y quedó a uno de Estupiñán y a dos de Brunetta, Carranza y Martín. Salomón Rondón continúa en lo más alto del ranking, con Juninho Vieira como su escolta.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del martes:

¿Qué partidos se juegan este miércoles en el Apertura 2026?

La jornada 13 del campeonato continuará con una quíntuple tanda de compromisos que mantendrán atrapada a toda la afición de la Liga MX:

Toluca vs. Xolos: desde las 19.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

desde las 19.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Atlas vs. América: desde las 19.00 horas, en el Estadio Jalisco.

desde las 19.00 horas, en el Estadio Jalisco. Puebla vs. Monterrey: desde las 19.00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc.

desde las 19.00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. Pachuca vs. Cruz Azul: desde las 21.00 horas, en el Estadio Hidalgo.

desde las 21.00 horas, en el Estadio Hidalgo. Santos Laguna vs. Pumas: desde las 21.10 horas, en el Estadio Corona.