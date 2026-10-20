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Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el triunfo de León ante Tigres

En este informe, te adjuntamos las tablas actualizadas al cabo de los cotejos de este martes.

Tigres no pudo con León en El Volcán.
© Getty ImagesTigres no pudo con León en El Volcán.

¡Hola, jornada 13! Este martes, varios equipos dieron inicio a su participación en una nueva fecha del Apertura 2026, una tanda especial de partidos por jugarse entre-semana. Hoy se llevó a cabo una cuádruple cartelera de encuentros que pusieron todo más caliente que nunca en las tablas de posiciones y goleo de esta Liga MX.

Los resultados de los partidos del martes en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los encuentros desarrollados durante este primer día de la jornada 13 del campeonato mexicano:

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Chivas 1-0 Necaxa, en el Estadio Akron de Guadalajara.
Goles: Agustín Oliveros e/c (C).

FC Juárez 0-1 Atlante, en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez.
Goles: Nico Carrera (A).

Atlético San Luis 2-1 Querétaro, en el Estadio Libertad Financiera de Potosí.
Goles: Felipe Mora y Daniel Parra e/c (A) y Ali Ávila (Q).

Tigres 0-2 León, en el Estadio Universitario de Nuevo León.
Goles: Ismael Díaz y Diber Cambindo (L).

León festejó en Nuevo León [Foto: Getty]

León festejó en Nuevo León [Foto: Getty]

¿Cómo queda la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del martes?

La novedad en la lucha por los primeros puestos radicó en Chivas y León, que se pusieron segundos y cuartos en la general, a la espera de los restantes juegos de la fecha. Por su parte, Tigres dejó pasar otra oportunidad para ilusionarse con clasificar a Liguilla y quedó muy lejos. Además, Necaxa y Juárez se hunden en el fondo con derrotas.

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La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del martes:

¿Cómo queda la tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del martes?

La novedad en el campeonato de goleo tuvo que ver con Ali Ávila, que se colocó 7° en la pelea por el título de goleo. El delantero del Querétaro alcanzó los 5 tantos en la campaña, y quedó a uno de Estupiñán y a dos de Brunetta, Carranza y Martín. Salomón Rondón continúa en lo más alto del ranking, con Juninho Vieira como su escolta.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del martes:

¿Qué partidos se juegan este miércoles en el Apertura 2026?

La jornada 13 del campeonato continuará con una quíntuple tanda de compromisos que mantendrán atrapada a toda la afición de la Liga MX:

  • Toluca vs. Xolos: desde las 19.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez.
  • Atlas vs. América: desde las 19.00 horas, en el Estadio Jalisco.
  • Puebla vs. Monterrey: desde las 19.00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc.
  • Pachuca vs. Cruz Azul: desde las 21.00 horas, en el Estadio Hidalgo.
  • Santos Laguna vs. Pumas: desde las 21.10 horas, en el Estadio Corona.
Martín Zajic
Martín Zajic
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