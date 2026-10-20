Diber Cambindo no juega el Tigres vs León

Javier Gandolfi ya dio a conocer la alineación que salta este martes para disputar el partido ante Tigres. León tuvo recientemente un partido muy intenso ante el Club América en el fin de semana que terminó perdiendo. Ante ello se esperaba que hoy saliera a buscar ese resultado, pero se toma la decisión de que su delantero, Diber Cambindo, se quede en la banca.
¿Por qué no juega Diber Cambindo?
El futbolista de La Fiera tuvo un fuerte choque con Luis Ángel Malagón en ese partido ante las Águilas y aunque se reincorporó, todo parece indicar que esta noche lo único que hizo Gandolfi fue darle descanso por esa actividad, sólo si requiere de él por alguna complicación en el duelo será cuando ingrese, mientras se mantiene en la banca.
Cabe mencionar que Tigres cuenta con varias bajas por lesión, incluyendo la de su goleador, Juan Brunetta por suspensión. Ante ello, Gandolfi pudo prescindir de Cambindo para este enfrentamiento ya que el fin de semana se medirán ante Toluca que está necesitado de victorias y contar con su mejor hombre en un partido así es clave.
En síntesis
- Diber Cambindo no jugará como titular frente a Tigres por decisión de Javier Gandolfi.
- El choque con Malagón ante América provocó que el delantero de León reciba descanso.
- Juan Brunetta es baja en Tigres por suspensión para este encuentro del día martes.