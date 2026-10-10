Alineaciones de Pachuca y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Pachuca vs. Necaxa este domingo 11 de octubre en el Estadio Hidalgo desde las 17:10 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Pachuca y Necaxa
Pachuca viene de caer 0-1 ante Santos Laguna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Necaxa viene de caer 2-4 ante Club América y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Pachuca y Necaxa
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Mauricio Isais, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Sebastian Santos, Alan Bautista, Christian Rivera, Sergio Lenin Rodriguez, Salomon Rondon, Francisco Venegas, Javier Nicolás Vallejo. DT: Benjamin Mora.
Necaxa (4-3-3): Luis Jimenez, Carlos Vargas, Diego Ochoa, Kaiky Naves, Raul Martinez, Danny Leyva, Matias Espindola, Pedro Pedraza, Owen Gonzalez, Julian Carranza, Miguel Rodriguez. DT: Juan Reynoso.
Suplentes de Pachuca: Rodolfo Pizarro, Adrian Alcaraz, Oussama Idrissi, Carlos Sanchez, Jose Eulogio, Pedro Budib, Gael Alvarez, Edwin Soto, Thomas Contreras, Cristobal Hernandez.
Suplentes de Necaxa: Christopher Josué Andrade Martín, Emilio Martinez, Kevin Rosero, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz, Juan Torres, Mauro Zaleta, Rogelio Cortez, Francisco Mendez, Juan Valencia.
La previa de Pachuca y Necaxa: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 17:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Hidalgo
- Historial: 40 cruces — Pachuca ganó 18, Necaxa ganó 8 y empataron 14
- Último antecedente: 04/03/2026: Pachuca 2-1 Necaxa
- Próximo partido de Pachuca: vs. Monterrey, lunes 19 de octubre
- Próximo partido de Necaxa: vs. Atlas, sábado 17 de octubre