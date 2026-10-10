Alineaciones de Pachuca y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca y Necaxa se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Pachuca vs. Necaxa este domingo 11 de octubre en el Estadio Hidalgo desde las 17:10 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Pachuca y Necaxa

Pachuca viene de caer 0-1 ante Santos Laguna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Necaxa viene de caer 2-4 ante Club América y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Pachuca y Necaxa

Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Mauricio Isais, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Sebastian Santos, Alan Bautista, Christian Rivera, Sergio Lenin Rodriguez, Salomon Rondon, Francisco Venegas, Javier Nicolás Vallejo. DT: Benjamin Mora.

Necaxa (4-3-3): Luis Jimenez, Carlos Vargas, Diego Ochoa, Kaiky Naves, Raul Martinez, Danny Leyva, Matias Espindola, Pedro Pedraza, Owen Gonzalez, Julian Carranza, Miguel Rodriguez. DT: Juan Reynoso.

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Suplentes de Pachuca: Rodolfo Pizarro, Adrian Alcaraz, Oussama Idrissi, Carlos Sanchez, Jose Eulogio, Pedro Budib, Gael Alvarez, Edwin Soto, Thomas Contreras, Cristobal Hernandez.

Suplentes de Necaxa: Christopher Josué Andrade Martín, Emilio Martinez, Kevin Rosero, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz, Juan Torres, Mauro Zaleta, Rogelio Cortez, Francisco Mendez, Juan Valencia.

La previa de Pachuca y Necaxa: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 17:10 (hora de México)

17:10 (hora de México) Estadio: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Historial: 40 cruces — Pachuca ganó 18, Necaxa ganó 8 y empataron 14

40 cruces — Pachuca ganó 18, Necaxa ganó 8 y empataron 14 Último antecedente: 04/03/2026: Pachuca 2-1 Necaxa

04/03/2026: Pachuca 2-1 Necaxa Próximo partido de Pachuca: vs. Monterrey, lunes 19 de octubre

vs. Monterrey, lunes 19 de octubre Próximo partido de Necaxa: vs. Atlas, sábado 17 de octubre