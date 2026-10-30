Alineaciones de FC Juárez y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez y Querétaro se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Juárez recibe a Querétaro este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Necaxa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de caer 1-3 ante Cruz Azul y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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