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Alineaciones de FC Juárez y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez y Querétaro se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juarez vs. Queretaro, Liga MX
Juarez vs. Queretaro, Liga MX

FC Juárez recibe a Querétaro este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Necaxa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de caer 1-3 ante Cruz Azul y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Juárez y Querétaro

FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Leonardo Rodríguez, Rodrigo Dourado, Denzell García, Madson, Óscar Estupiñán, José Luis Rodríguez. DT: Gustavo Lema.

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Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Iker Benito. DT: Esteban González.

Bajas y ausentes de FC Juárez y Querétaro

FC Juárez:

  • Ían Jairo Torres (golpe)
  • Ettson Ayón (golpe)
  • Lucas Romero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
  • Bryan Romero (lesión de rodilla)

Querétaro:

  • Erik Dueñas (lesión de rodilla)
  • Santiago Homenchenko (ausencia; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Jean Unjanque (lesión de cadera)

La previa de FC Juárez y Querétaro: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Historial: 17 cruces — FC Juárez ganó 4, Querétaro ganó 9 y empataron 5
  • Último antecedente: 08/04/2026: Querétaro 1-1 FC Juárez
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlético San Luis, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Querétaro: vs. Puebla, lunes 9 de noviembre
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