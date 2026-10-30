Alineaciones de FC Juárez y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez recibe a Querétaro este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Necaxa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de caer 1-3 ante Cruz Azul y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Juárez y Querétaro
FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Leonardo Rodríguez, Rodrigo Dourado, Denzell García, Madson, Óscar Estupiñán, José Luis Rodríguez. DT: Gustavo Lema.
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Iker Benito. DT: Esteban González.
Bajas y ausentes de FC Juárez y Querétaro
FC Juárez:
- Ían Jairo Torres (golpe)
- Ettson Ayón (golpe)
- Lucas Romero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
- Bryan Romero (lesión de rodilla)
Querétaro:
- Erik Dueñas (lesión de rodilla)
- Santiago Homenchenko (ausencia; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Jean Unjanque (lesión de cadera)
La previa de FC Juárez y Querétaro: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Historial: 17 cruces — FC Juárez ganó 4, Querétaro ganó 9 y empataron 5
- Último antecedente: 08/04/2026: Querétaro 1-1 FC Juárez
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlético San Luis, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Querétaro: vs. Puebla, lunes 9 de noviembre