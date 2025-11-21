Sergio Canales se ha colocado solito en el centro de atención de fanáticos, periodistas, directivos y allegados del mundo Monterrey, al haber puesto en duda su propia continuidad en una entrevista reciente. El talentoso mediocampista ofensivo no garantizó su estadía en el club tras la finalización de su contrato vigente y encendió el debate a su alrededor.

A sus 34 años de edad, el enganche español no está del todo convencido de si seguir en Rayados es lo más adecuado, luego de un desgaste generalizado y varias situaciones internas poco cómodas que le han tocado vivir. Sin embargo, lo que sí se mantiene viva es su ambición: desde su liderazgo en el vestidor y futbolística, no quiere marcharse sin antes haber alzado un trofeo.

En este contexto, y luego de una semana fatal donde especialmente en las redes sociales se puso en tela de juicio el compromiso de Canales, salió a platicar públicamente su agente Borja Lasso. El representante del experimentado jugador mantuvo una conversación con el medio Estadio Deportivo, donde por supuesto fue interrogado por el futuro de Sergio en ‘La Pandilla’.

Borja Lasso en su entrevista sobre Sergio Canales.

“Sergio fue allí a Monterrey con un proyecto bastante bonito, en un momento muy importante de su carrera, él dio el paso de ir allí. Lleva dos años y medio y está feliz allí, dando un buen rendimiento. Está siendo de los mejores jugadores de la liga y ahora están justo terminando el Torneo Apertura, que empiezan en una semana los playoff. Él está enfocado en ser campeón con Rayados, porque está feliz allí y le falta ser campeón, y su máximo deseo es poder ser campeón con ellos en este torneo“, expresó Borja Lasso en el programa, donde abrió la puerta a que se trate de las últimas chances de que el español se consagre y dé la vuelta olímpica con los Rayados.

En la misma línea, Lasso fue consultado precisamente y reiteradamente sobre si Sergio Canales renovaría su vínculo con el Club de Futbol Monterrey, que expira a mediados del año próximo. Ante tal tópico de discusión, el agente se alineó a su representado y no aseguró que el volante pondrá la firma y extenderá más allá de la finalización del convenio vigente, preocupando todavía más a autoridades y fanáticos.

“Él acaba contrato en junio 2026, pero hoy tampoco piensa más allá porque Sergio es un jugador con experiencia, sabe que pensar más allá de mañana no tiene mucho sentido. Está enfocado al 100% en salir campeón, en hacer unos buenos playoff y en poder levantar un título con la camiseta de Rayados”, agregó el entrevistado, antes de cambiar rotundamente de tema y dejar de lado la situación de Sergio Canales. Nuevamente, no hay signos ni señales del futbolista y de su entorno hacia Rayados que indiquen que los caminos continuarán unidos más allá de mitad año.

Los números de Sergio Canales en su estadía en Rayados:

En lo que va de su ciclo en Monterrey, el español ha contribuido con 42 goles y 20 asistencias en 100 presentaciones, participando de esta manera de manera directa en 62 anotaciones de su equipo, casi en un tanto cada partido y medio. Sin dudas, se trata de estadísticas extraordinarias pero que dejan un mal sabor de boca a todo Rayados al no poder coronarlas con un título colectivo.