Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

León vs. Chivas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio León, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Leon vs. Guadalajara, Liga MX
Leon vs. Guadalajara, Liga MX

León recibe a Chivas este domingo 8 de noviembre desde las 20:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. Chivas llega entonada y con la mira puesta en meterse entre los mejores de la Liga MX, mientras León necesita cortar la mala racha antes de que se le escape el boleto directo a la liguilla.

Son 16 fechas de torneo y la tabla empieza a apretar: el Rebaño pelea arriba y la Fiera no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los ocho sin depender de otros resultados.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

León viene de perder contra Cruz Azul y antes había rescatado un empate frente a Toluca, con un triunfo ante Tigres como su único respiro reciente. Está noveno con 22 puntos, en zona de clasificación pero sin margen para relajarse, y necesita ganar de local para no quedar enganchado en la mitad de la tabla.

Chivas atraviesa un buen momento, con victorias consecutivas ante Atlante, Monterrey y Necaxa que la tienen tercera con 29 unidades. El Rebaño llega como el equipo en mejor forma del torneo y con la obligación de confirmar que puede sostener el nivel lejos de casa.

El historial entre León y Chivas

El historial entre ambos tiene ventaja para Chivas, que se impuso en 16 de los 36 encuentros disputados, contra 12 victorias de León y 8 empates. En goles también manda el Rebaño, con 45 anotaciones contra 34 de la Fiera.

En los cruces más recientes Chivas se quedó con una goleada por 5-0 y también ganó 2-1, aunque León respondió con un triunfo 1-0 y otro 2-1 en los últimos años. La paridad reciente contrasta con la superioridad histórica del Rebaño en la serie completa.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/03/2026Chivas vs. León5-0Liga MX
07/09/2025Chivas vs. León2-1Club Friendlies
20/07/2025León vs. Chivas1-0Liga MX
29/01/2025León vs. Chivas2-1Liga MX
19/09/2024Chivas vs. León2-0Liga MX
09/03/2024Chivas vs. León1-2Liga MX
09/09/2023Chivas vs. León2-0Club Friendlies
04/07/2023León vs. Chivas1-2Liga MX
16/04/2023León vs. Chivas0-2Liga MX
21/07/2022Chivas vs. León0-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 20:10 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • León suma 22 puntos en el torneo.
  • Chivas suma 29 puntos tras vencer a Atlante, Monterrey y Necaxa.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones