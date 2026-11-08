León vs. Chivas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio León, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

León recibe a Chivas este domingo 8 de noviembre desde las 20:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. Chivas llega entonada y con la mira puesta en meterse entre los mejores de la Liga MX, mientras León necesita cortar la mala racha antes de que se le escape el boleto directo a la liguilla.

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Son 16 fechas de torneo y la tabla empieza a apretar: el Rebaño pelea arriba y la Fiera no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los ocho sin depender de otros resultados.

La actualidad de ambos equipos

León viene de perder contra Cruz Azul y antes había rescatado un empate frente a Toluca, con un triunfo ante Tigres como su único respiro reciente. Está noveno con 22 puntos, en zona de clasificación pero sin margen para relajarse, y necesita ganar de local para no quedar enganchado en la mitad de la tabla.

Chivas atraviesa un buen momento, con victorias consecutivas ante Atlante, Monterrey y Necaxa que la tienen tercera con 29 unidades. El Rebaño llega como el equipo en mejor forma del torneo y con la obligación de confirmar que puede sostener el nivel lejos de casa.

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El historial entre León y Chivas

El historial entre ambos tiene ventaja para Chivas, que se impuso en 16 de los 36 encuentros disputados, contra 12 victorias de León y 8 empates. En goles también manda el Rebaño, con 45 anotaciones contra 34 de la Fiera.

En los cruces más recientes Chivas se quedó con una goleada por 5-0 y también ganó 2-1, aunque León respondió con un triunfo 1-0 y otro 2-1 en los últimos años. La paridad reciente contrasta con la superioridad histórica del Rebaño en la serie completa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/03/2026 Chivas vs. León 5-0 Liga MX 07/09/2025 Chivas vs. León 2-1 Club Friendlies 20/07/2025 León vs. Chivas 1-0 Liga MX 29/01/2025 León vs. Chivas 2-1 Liga MX 19/09/2024 Chivas vs. León 2-0 Liga MX 09/03/2024 Chivas vs. León 1-2 Liga MX 09/09/2023 Chivas vs. León 2-0 Club Friendlies 04/07/2023 León vs. Chivas 1-2 Liga MX 16/04/2023 León vs. Chivas 0-2 Liga MX 21/07/2022 Chivas vs. León 0-0 Liga MX

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Horario del partido

México: 20:10 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis