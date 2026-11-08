León vs. Chivas: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

León recibe a Chivas este domingo 8 de noviembre desde las 20:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. Chivas llega entonada y con la mira puesta en meterse entre los mejores de la Liga MX, mientras León necesita cortar la mala racha antes de que se le escape el boleto directo a la liguilla.
Son 16 fechas de torneo y la tabla empieza a apretar: el Rebaño pelea arriba y la Fiera no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los ocho sin depender de otros resultados.
La actualidad de ambos equipos
León viene de perder contra Cruz Azul y antes había rescatado un empate frente a Toluca, con un triunfo ante Tigres como su único respiro reciente. Está noveno con 22 puntos, en zona de clasificación pero sin margen para relajarse, y necesita ganar de local para no quedar enganchado en la mitad de la tabla.
Chivas atraviesa un buen momento, con victorias consecutivas ante Atlante, Monterrey y Necaxa que la tienen tercera con 29 unidades. El Rebaño llega como el equipo en mejor forma del torneo y con la obligación de confirmar que puede sostener el nivel lejos de casa.
El historial entre León y Chivas
El historial entre ambos tiene ventaja para Chivas, que se impuso en 16 de los 36 encuentros disputados, contra 12 victorias de León y 8 empates. En goles también manda el Rebaño, con 45 anotaciones contra 34 de la Fiera.
En los cruces más recientes Chivas se quedó con una goleada por 5-0 y también ganó 2-1, aunque León respondió con un triunfo 1-0 y otro 2-1 en los últimos años. La paridad reciente contrasta con la superioridad histórica del Rebaño en la serie completa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/03/2026
|Chivas vs. León
|5-0
|Liga MX
|07/09/2025
|Chivas vs. León
|2-1
|Club Friendlies
|20/07/2025
|León vs. Chivas
|1-0
|Liga MX
|29/01/2025
|León vs. Chivas
|2-1
|Liga MX
|19/09/2024
|Chivas vs. León
|2-0
|Liga MX
|09/03/2024
|Chivas vs. León
|1-2
|Liga MX
|09/09/2023
|Chivas vs. León
|2-0
|Club Friendlies
|04/07/2023
|León vs. Chivas
|1-2
|Liga MX
|16/04/2023
|León vs. Chivas
|0-2
|Liga MX
|21/07/2022
|Chivas vs. León
|0-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 20:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- León suma 22 puntos en el torneo.
- Chivas suma 29 puntos tras vencer a Atlante, Monterrey y Necaxa.