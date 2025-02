El Clausura 2025 de la Liga MX avanza a buen ritmo y los equipos se van perfilando para sus objetivos reales del torneo. Con algunos iniciando mejor y otros peor, todos quieren de igual manera ser competitivos hasta el final del primer semestre del año.

Publicidad

Publicidad

ver también El recado de André Jardine a Rayados por la posible llegada de Sergio Ramos: “No le garantiza…”

En el medio, suceden infinidad de historias entre los protagonistas, con finales buenos y otros no tanto. Además, hablan, dejan algunas declaraciones y esto da que hablar durante algunos días. Y esto es exactamente lo que pasó con Salomón Rondón, jugador de Pachuca.

En Fox Sports, el venezolano recordó hace unos días un duelo por el Clausura 2024 contra América: “No me parece el más grande porque si no mal recuerdo aquel partido (la vuelta de cuartos de final del Clausura 2024) quedó bastante manchado por lo que pasó antes del gol”.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el que recogió el guante fue precisamente André Jardine, director técnico de la institución azulcrema. El estratega brasileño reconoció que no le gustan este tipo de comentarios ya que muchas veces los árbitros también se equivocan en contra de las Águilas.

Así lo comentó también en diálogo con Fox Sports: “Me molesta un poco esta campaña de muchos, yo te citaría aquí 50 errores arbitrales contra América”. “Pero no es de nuestro ADN el estar todo el tiempo llorando o hablando“, aseveró casi molesto.

ver también ¿Se van de América? Los dos jugadores que André Jardine borró de la lista para la Concachampions 2025

André Jardine apuntó contra los detractores de América

Por otro lado, el DT también generalizó contra quienes critican al equipo: “Interesa a muchos comentar simplemente las jugadas de duda en las que el árbitro acaba yendo por el lado del América“. “Son polémicos y son siempre son los mismos, los mismos que siempre hablan que el arbitraje favorece al América, claramente tienen una playera detrás y están molestos por nuestros títulos”, concluyó.

Publicidad